Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
L'home, de 42 anys, ha estat localitzat a la zona de Santa Bàrbara
ACN
Girona
Els Bombers han trobat un veí de Sant Martí Sapresa i Brunyola desaparegut des del dijous. L'home de 42 anys ha estat localitzat aquest dissabte a la tarda conscient, però desorientat a una pista forestal, prop de la zona de Santa Bàrbara, a uns deu quilòmetres d'on se’l va veure per última vegada. L'home estava desparegut des del dimecres a la matinada, quan se'l va veure per última vegada al seu domicili.
Un dispositiu format per una seixantena de dotacions de bombers havia rastrejat les zones de Brunyola i Susqueda des de llavors, i aquest matí també s’havia sumat una recerca organitzada per l'Ajuntament i els veïns del poble.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- L’església ultra s’expandeix a Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- Un atropellament a Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla
- Els apassionats del formatge artesà es donen cita a Lladó
- Accident a l’AP-7 a Borrassà per la caiguda de vehicles d’un camió
- Mor una conductora en un accident entre dos camions a l'autopista AP-7
- Cinc pobles de la Catalunya Nord per visitar aquest cap de setmana: tots són a menys de dues hores de l
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments, trenca el silenci a 'Salvados