Malalties
Confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero a la costa de Barcelona
La UAB i l'Institut de Ciències del Mar posen en marxa un equip per fer seguiment de l'evolució de la malaltia
El Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos de la UAB ha confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero. L'exemplar era en aigües pròximes a Barcelona. Aquesta identificació, juntament amb altres avisos de presència de meros morts o simptomàtics, confirma inequívocament l'avanç del virus i la seva presència en aigües del litoral de Catalunya. El betanodavirus, també conegut com a necrosi nerviosa viral (VNN), està provocant des de fa uns anys brots de mortalitat de meros i altres espècies de peixos per tot el Mediterrani. La UAB i l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han posat en marxa una xarxa d'alerta i recollida de mostres per identificar els casos i seguir l'evolució de la malaltia.
En els darrers temps s'han detectat brots especialment greus a Grècia, al sud d'Itàlia, a Espanya i també recentment a les illes Açores. A Espanya, aquest virus ja havia produït brots anteriorment a les Illes Balears, i fa pocs anys s'havien detectat brots a la costa de la península, amb un avançament progressivament cap al nord.
