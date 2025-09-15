Relacions entre socis
Junqueras respon al Govern: "Si veu inassumible el finançament, per a nosaltres seran inassumibles els Pressupostos"
Quim Bertomeu
Els pròxims mesos seran decisius per saber si Catalunya té nou finançament i tothom comença a prendre posicions. Aquest diumenge El Periódico -diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- va publicar que el Ministeri d’Hisenda prepara una alternativa a la proposta de finançament singular que reclama ERC perquè considera que el plantejament dels republicans és "inassumible". Doncs bé, aquest dilluns el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha respost al Govern que si no satisfà les seves demandes no tindrà els seus vots per als Pressupostos Generals de l’Estat ni per als de la Generalitat.
"Si ells consideren inassumibles qüestions que són fonamentals per al país i per a la gent del nostre país, doncs és evident que també seran inassumibles per a nosaltres qüestions que per a ells són rellevants com els pressupostos", ha dit aquest dilluns en una entrevista a TV3. Així, el republicà torna a activar la seva principal carta per arrossegar el Govern cap a una proposta de finançament tan ambiciosa com sigui possible: si no li agrada, ERC s’esborrarà de les converses sobre els comptes públics. Ni tan sols s’asseurà a negociar. "La negociació no ha començat ni començarà fins que no es resolgui la qüestió del model de finançament i la qüestió de la recaptació fiscal", ha advertit.
Els vots dels republicans són clau tant a Madrid com a Barcelona si Sánchez i Illa volen nous comptes públics. Especialment sensible és el cas català, ja que el Govern del PSC encara no ha aconseguit aprovar uns pressupostos des que va arribar a la Generalitat fa un any. Junqueras assegura que ell és partidari que hi hagi nous comptes, però que no pot moure fitxa fins a saber si el Govern complirà: "Nosaltres volem que hi hagi pressupostos a les institucions, però volem que els pressupostos siguin bons". I segons ell, només seran bons si es canvia el sistema de finançament i, per tant, el repartiment de recursos a les comunitats.
La proposició de l’IRPF
El nou finançament es juga en dos fronts. D’una banda, el Govern ha de presentar la seva proposta de model de finançament. D’altra banda, hi ha la qüestió fiscal i ha de decidir si està disposat a avalar la proposició de llei que ERC presentarà al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar tot l’IRPF. Junqueras ha tornat a insistir que, perquè hi hagi pressupostos, el Govern ha de satisfer el "pack" complet. És a dir, tant la carpeta del finançament com la carpeta fiscal. Ha admès que la seva proposició de llei de l’IRPF, com també va explicar El Periódico aquest diumenge, no té els suports garantits, però s’ha mostrat convençut que els aconseguirà.
"No és fàcil, però perquè no és fàcil ho afrontem nosaltres", ha dit. També ha lamentat que hi ha altres partits que haurien d’"estar ajudant" ERC en aquesta qüestió i no ho estan fent. No ha dit noms, però no ha fet falta perquè se l’entengués. Es referia a Junts, partit que els republicans consideren que s’hauria de bolcar en aquest assumpte i que no ho està fent.
