Aquest estiu
El top manta es dispara a Catalunya: 139.200 falsificacions requisades valorades en 26 milions d'euros
El 2024 es van confiscar 46.000 productes amb un valor de 12 milions d’euros al mercat negre
Requisen més de 30.000 articles valorats 4 milions d'euros en el dispositiu contra el top manta a Roses
Germán González
Entre abril i agost, la Guàrdia Civil ha donat un cop important a la venda ambulant il·legal a Catalunya en actuar tant contra els manters, els basars que venen aquest tipus de productes falsificats i els grups organitzats que els emmagatzemen i distribueixen. En total, els agents han requisat 139.200 productes falsificats, principalment roba esportiva, calçat i bolsos, amb un valor al mercat il·lícit de 26 milions d’euros.
En les diverses operacions realitzades s’han detingut dues persones —un d’ells el principal responsable de distribuir i proveir manters de diferents localitats turístiques catalanes— i també hi ha 101 investigats per delictes contra la propietat industrial. Segons la Guàrdia Civil, l’estiu del 2024 es van fer 29 actuacions a Catalunya amb 43.673 articles falsos requisats valorats en 12 milions d’euros. Hi va haver dos detinguts i 45 investigats.
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha recordat que aquesta venda ambulant il·legal constitueix un delicte i un perjudici econòmic contra els comerços regulats, una afectació a les marques i una evasió d’impostos que repercuteix en els serveis públics. A més, ha assenyalat que també significa una "explotació laboral" contra els manters, ja que estan "enganxats a les organitzacions criminals" per haver de comprar el producte abans de vendre’l.
"Les màfies no trobaran un territori còmode, no podem permetre que Catalunya sigui un hub de falsificacions que després s’exporten a altres països", ha assenyalat Prieto, que ha remarcat la col·laboració de la Guàrdia Civil amb altres cossos policials i administracions locals per acabar amb el top manta. En el mateix sentit s’ha expressat el general Pedro Antonio Pizarro, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, que ha destacat la importància d’atacar "de manera conjunta" el "problema multidisciplinari" de la venda ambulant.
A més, el general ha remarcat que molts venedors "venen a fer la campanya de la manta a Espanya durant l’estiu i després se’n tornen als seus països d’origen amb el que s’ha recaptat. És delinqüència organitzada pura i dura". Pizarro ha afegit que aquest estiu s’han decomissat més productes que altres anys gràcies a tres operacions importants a Lleida, Tarragona i Girona.
En concret, aquest estiu 665 efectius de la Guàrdia Civil han efectuat 51 actuacions a tot Catalunya que han suposat la confiscació de 139.200 articles falsos amb un valor de 26 milions d’euros. S’han detingut dues persones, una a Lleida i una altra a Girona, i hi ha 101 investigats.
Els agents han realitzat 23 actuacions contra la venda ambulant en zones públiques —principalment en zones turístiques de la costa— i 25 intervencions en comerços legals, sobretot a la Jonquera, que venien productes falsos. A més, la Guàrdia Civil ha liderat tres grans operacions contra les màfies:
- A Roses (operatiu conjunt amb Mossos i Policia Nacional): 35.000 productes amb un valor de 4 milions d’euros
- A Tarragona: 15.000 peces amb un valor d’1,2 milions d’euros
- A Lleida: 31.200 articles amb un valor de 5,2 milions d’euros
Operació a Lleida
El capità Antoni Lorenzo, cap de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la comandància de Lleida, ha explicat que en una de les operacions s’ha desarticulat una xarxa organitzada que proveïa de productes falsos tot Catalunya, la resta d’Espanya i bona part d’Europa. S’ha detingut el principal responsable, d’origen senegalès, que rebia el material fals, l’emmagatzemava en locals d’Alpicat i després el distribuïa a manters de Tarragona i Barcelona. També venia per paqueteria a la resta del món utilitzant documents fraudulents per dificultar-ne la detecció.
Aquesta operació continua oberta, ja que els investigadors intenten determinar com arribaven aquests productes a Catalunya. A més, la Guàrdia Civil manté inspeccions a comerços i vigila manters que continuen en actiu, encara que el general Pizarro ha remarcat que la seva presència al carrer ha baixat aquest estiu.
Juntament amb els articles falsos, la Guàrdia Civil ha requisat 774 logos per imprimir peces que imitaven marques de prestigi. També ha aixecat 199 actes per contraban, 22 denúncies per infraccions de seguretat ciutadana (armes blanques o drogues) i 73 denúncies administratives més.
Finalment, la Guàrdia Civil ha comptat amb el suport de pèrits especialitzats en propietat industrial que han certificat l’autenticitat de les marques i han calculat l’impacte econòmic del frau.
