Política
Junqueras farà una conferència el 30 de setembre per marcar perfil
El líder d’Esquerra aspira a reunir unes 600 persones a l’Auditori de Barcelona per "dirigir-se a tot el país" en ple pols pel finançament
Quim Bertomeu
Tot i que ja no tingui la responsabilitat de governar la Generalitat, aquest setembre ha començat un curs polític decisiu per a ERC. En els pròxims mesos s’hauria de resoldre la incògnita de si Catalunya tindrà un nou finançament o no, la gran condició que els republicans posen per continuar recolzant el Govern de Salvador Illa i l’Executiu de Pedro Sánchez a Madrid. Per parlar d’aquesta qüestió i també sobre moltes altres, el president d’ERC, Oriol Junqueras, farà una conferència el pròxim 30 de setembre a Barcelona, segons va poder saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Una manera de marcar perfil en l’inici d’un curs polític que es presumeix intens.
L’acte tindrà lloc a les 19 hores a la sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona, amb capacitat per a 600 persones. El partit ja ha començat a lliurar les invitacions. S’han convocat representants de totes les formacions polítiques, a excepció de PP, Vox i Aliança Catalana. També s’ha convidat representants de la societat civil com els principals sindicats i les patronals. "És una conferència pensada per dirigir-se a tot el país", assenyalen fonts republicanes.
La idea és oferir la seva visió "transversal" sobre el futur de Catalunya. "Abordarà tota mena de temes, no només els més mediàtics [com el finançament]. Parlarà de futur, d’economia, d'habitatge, de la Catalunya que passarà dels 8 als 10 milions d’habitants", exposen des del seu entorn. I què dirà del finançament i de la relació d’ERC amb els socialistes? Això és aviat per saber-ho. Els republicans esperen que en els "pròxims dies" el Govern de Sánchez faci una proposta formal sobre el finançament, però fins que no es conegui aquesta es fa difícil aventurar escenaris. I Illa continua pendent d’arrencar la negociació dels comptes per a 2026, després de no haver pogut tirar endavant uns nous pressupostos per a aquest any, en el qual el vot dels republicans és imprescindible.
Un format que no és nou
El format de les conferències no és nou en la política catalana. Va tenir molt recorregut, per exemple, durant els moments àlgids del procés, en els quals els partits –tant els independentistes com els constitucionalistes– pugnaven per oferir les millors propostes per sortir de l’embolic. Una d’aquelles conferències la va protagonitzar el mateix Junqueras. Ara recupera aquest format com a estratègia per "marcar posició" i "reclamar l’atenció de la gent". "Dirà com veu el país i per on considera que ha d’avançar", resumeixen les mateixes fonts.
