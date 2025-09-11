Diada 2025
Illa defensa "centrar Catalunya" i posar el focus en l’"important"
El president es compromet a batallar pel finançament i el català i reivindica que la "pluralitat política" passa per l’aplicació de l’amnistia
Sara González
Hi ha una convicció que impregna cada racó del Palau de la Generalitat des que Salvador Illa és president: Catalunya s'ha passat massa anys capficada en el debat sobre la relació amb Espanya i ha relegat la gestió de grans carpetes que han quedat amuntegades als despatxos de les institucions. Mentre es parlava d'independència, venen a dir en l'actual Govern, no s'abordava ni el problema de l'habitatge ni el de les infraestructures, tampoc el del finançament ni el del retrocés del català, sotmès a més a l'acció dels tribunals. És per això que, després d'un primer any consolidant-se en el càrrec, el president ha defensat en el seu discurs amb motiu de la Diada que toca posar rumb a una Catalunya "centrada" i amb el focus posat en allò "realment important".
Sabut és que Salvador Illa se sent còmode situant-se en el centre del tauler atenent esquerra i dreta amb la calma i la moderació per bandera. Però què és per a ell el "realment important"? De l’al·locució es desprèn que, especialment, més recursos via millora del finançament per reforçar els serveis públics i un projecte centrat en l’autogovern que dibuixa l’Estatut, fonaments de la seva recepta per a la cohesió social a la Catalunya amb més població i més diversitat de tota la seva història.
No és casual, expliquen fonts de l’Executiu, que s’escollís el Saló Verge de Montserrat per a la posada en escena. Més enllà del mil·lenari de l’abadia, Illa s’acull a la "catalanitat plural" que s’atorga a la Moreneta, a la qual no hi ha president de la Generalitat que no s’hagi encomanat. "Catalunya vol exercir el seu autogovern amb els recursos que li corresponen per millorar la vida dels catalans i de les catalanes", va assegurar amb un retrat de la verge negra com a testimoni.
Sabent que el finançament singular és un repte titànic, va prometre que Catalunya "es farà escoltar" no mitjançant "xisclar més" que la resta –un dard a la Comunitat de Madrid–, sinó perquè lliurarà batalla per un model "en benefici de tota la ciutadania" i amb la "màxima unitat" dels partits polítics catalans. El Govern té entre cella i cella resoldre les esquerdes amb ERC i que Junts se sumi al carro del repte del finançament. Amb la foto de la setmana passada estrenyent la mà de Carles Puigdemont, el president considera que s’estronquen ferides derivades del procés. En la seva al·locució no va esmentar directament l’aplicació de l’amnistia perquè el líder de Junts pugui tornar sense risc a ser empresonat, però sí que va defensar la "pluralitat política amb la participació plena de tots els actors polítics escollits" pels catalans. És a dir, que tant Puigdemont com Oriol Junqueras quedin lliures de càrrecs judicials per poder tancar etapa i "mirar cap endavant".
Reforçar la "convivència"
Donar per acabada aquesta situació permetrà, segons Illa, no només reforçar la "convivència" a Catalunya, sinó "centrar totes les energies" amb consensos renovats. Justament en una Diada marcada per la nova sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya que posa en perill el català com a llengua vehicular a l’escola, Illa va reivindicar el Pacte Nacional per la Llengua. "El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país. Perquè en una societat global com la nostra, el català enriqueix i el català suma", va afirmar a l’espera del ruixat que pot suposar el veredicte del Tribunal Constitucional.
