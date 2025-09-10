Reacció del president
Salvador Illa recorrerà la sentència del TSJC sobre el català a l’escola: "No permetré que ningú faci un ús polític de la llengua"
El TSJC anul·la diversos articles del decret que blinda el català com a llengua vehicular a l’escola
Sara González
Que a les portes de la Diada el català a l’escola rebi un nou cop judicial ha posat en guàrdia el Govern de Salvador Illa. Aquesta vegada es tracta d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la diversos articles del decret que blinda el català com a llengua vehicular a les aules, un veredicte que el president de la Generalitat ja ha anunciat que pensa recórrer. “No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per a la convivència”, ha etzibat, en una crítica velada a la decisió del tribunal.
La rèplica d’Illa ha estat breu però contundent. “Defensarem el model lingüístic amb tota la fermesa i prendrem totes les mesures que considerem oportunes”, ha assegurat just abans de confirmar que el Govern presentarà un recurs contra el text, tal com també han reclamat els sindicats educatius i entitats com Òmnium Cultural. Des dels partits de l’oposició també s’ha posat el crit al cel davant el que consideren un “atac” al català i s’ha exigit a l’Executiu una reacció urgent. Dit i fet.
La llengua d’inclusió
El president no ha volgut deixar lloc a dubtes i, menys encara, a les portes de l’Onze de Setembre: el seu projecte polític concep el català com la llengua “inclusiva, pròpia i transversal” de Catalunya i, per tant, també de l’escola. La sentència, a més d’anul·lar el català com a llengua normalment vehicular i d’aprenentatge, també tomba que sigui l’única llengua d’acollida de l’alumnat nouvingut, sense preveure mecanismes per a un aprenentatge equilibrat del castellà.
Per al Govern, aquesta sentència és una mena d’avantsala del veredicte final que ha d’emetre el Tribunal Constitucional sobre la llei que blinda el català com a llengua vehicular a les aules. Conscient de la sotragada que pot rebre el model educatiu català en els pròxims mesos, i amb el curs ja començat, Illa ha volgut deixar clar el seu compromís amb la defensa de la llengua. Les conselleries d’Educació i de Política Lingüística fa mesos que tenen l’encàrrec de preparar-se per a tots els possibles escenaris.
La difícil resposta al TC
No entra dins dels esquemes del president de la Generalitat desobeir les sentències que arribin dels tribunals, que considera que s’han de respectar, comparteixi el contingut o no. Però, alhora, promet preservar el model d’immersió. En cas que la sentència sigui desfavorable al català, la resposta no serà fàcil si ha de complir les dues premisses. Fonts del Govern rebutgen, de moment, posar-se en el pitjor dels escenaris. “Cal veure què diu”, asseguren amb prudència, tot i reconèixer que la qüestió pot esdevenir una bomba de rellotgeria.
En qualsevol cas, asseguren, cal “un consens polític” per fer front tant a la defensa del català a l’escola com a la promoció de la llengua, que guanya parlants però que retrocedeix en el seu ús social. El Pacte Nacional per la Llengua, recorden des de l’executiu, va en aquesta direcció. I davant dels partits que dubten del compromís d’Illa en aquesta matèria —principalment Junts i la CUP, que no s’han sumat a aquest consens—, recorden que ha estat amb aquest president que s’ha engegat una estratègia de país per donar un impuls al català i que hi ha al Govern una conselleria específica per a això, que va ser pactada amb ERC.
A les portes de la Diada
El president ja tenia previst fer una referència explícita a la defensa del català en el seu discurs institucional amb motiu de la Diada, però la sentència d’aquest dimecres fa que la importància d’aquesta referència pugi un esglaó més. Juntament amb l’aplicació pendent de l’amnistia i el repte d’impulsar el finançament singular, la revitalització de la llengua és un dels principals reptes que té el Govern al davant. Aconseguir l’oficialitat a la Unió Europea ja ha constatat que és un camí llarg i costós —més encara amb el bloqueig que promou el PP—, i a la Generalitat ja han pres nota que els tribunals tampoc no posaran fàcil l’intent de mantenir-la com a vehicular a l’escola.
