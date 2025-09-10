Fauna
Catalunya tindrà un esquadró de voluntaris per ajudar els ramaders afectats pel llop
Valor Natura ja ha engegat aquest model al Moianès perquè els pastors puguin interlocutar amb algú proper al territorinEl 2024 es van identificar oficialment sis llops, dels quals cinc eren mascles i un femella
Marta Solà, ramadera de l’Alt Empordà: "Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure"
La tornada del llop a Catalunya, després de més d’un segle desaparegut, ha reobert un vell conflicte. Per als defensors de la biodiversitat, el llop és un símbol de recuperació ecològica. Però per a molts ramaders, en canvi, és un problema afegit a una activitat ja precària. Es pot compatibilitzar la presència d’aquest gran depredador amb l’activitat ramadera? "L’avantatge que té Catalunya per afrontar-ho és que encara hi ha pocs exemplars i que l’única femella present no s’ha reproduït", afirma Àlex de Juan, de l’associació Valor Natura.
En concret, segons les dades que maneja el Govern, el 2024, es van identificar oficialment sis llops, dels quals cinc eren mascles i una femella. Tot i això, les evidències indiquen que hi havia entre quatre i cinc animals addicionals que no es van arribar a identificar. El balanç d’aquest any encara no s’ha tancat, però el cens serà semblant. Aquest escenari, segons consideren el cos d’Agents Rurals i la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, facilita "una gestió quirúrgica i detallada".
Tot i això, per aconseguir la complicada coexistència, no són suficients tanques elèctriques ni gossos mastins: "Es requereixen recursos econòmics, empatia cap als pastors i determinació política". En aquest context, l’Executiu català impulsarà una xarxa de voluntaris que donarà suport directe als ramaders i pretén convertir-se en una peça clau per afavorir l’equilibri entre la fauna salvatge i l’activitat rural.
Pla inspirat en el model francès
La iniciativa ja l’ha engegada en fase de proves l’entitat Valor Natura, amb el suport de la Fundació Príncep Albert II de Mònaco. El pilot ha començat a la comarca del Moianès. Tot i això, la secretaria de Transició Ecològica està disposada a potenciar aquest model i estendre aquesta estructura.
"Els ramaders prefereixen escoltar algú proper i coneixedor del territori abans que un representant de l’Administració", explica De Juan. Aquesta afirmació és un dels punts d’origen de la proposta. "Necessitem gent de confiança de cara als pastors que col·labori perquè les estratègies de defensa davant del llop siguin eficaces", afegeix el portaveu de Valor Natura.
El pla s’inspira en el model francès, encara que amb algunes diferències. Al país veí, el Govern ha llançat una línia d’ajudes molt potent. Fonts coneixedores de la coordinació entre Generalitat i ramaders plantegen que a Catalunya, a més d’oferir subvencions per a les mesures d’autoprotecció, es pot treballar braç a braç amb cada pastor afectat per facilitar la solució més adequada (i personal) en cada cas. Aquest sistema serviria per saber quines accions funcionen millor en cada tipus d’explotació de cara al futur, en cas que cada cop hi hagi més llops.
Però a banda de les ajudes i les compensacions per les cabres i ovelles mortes, França també disposa d’aquesta xarxa de voluntaris que fan un seguiment proper i que transmeten la informació a l’Office Français de la Biodiversitat (oficina de la biodiversitat). El projecte el duu a terme la plataforma Ferus. Valor Natura ja ha començat a fer els primers passos en aquesta direcció.
Un bon exemple és el que va passar a la comarca del Moianès fa dos anys, quan es va detectar un exemplar. Persones de la zona en defensa del medi ambient van buscar solucions juntament amb els ramaders per acostar-se a una coexistència sostenible. Avui dia, encara que aquell llop ja no es troba a la comarca, ramaders com Andreu Padrisa (de la formatgeria Montrbú) segueixen prenent precaucions. "És clau que les mesures es puguin aplicar també en territoris on el llop encara no ha fet mal", comenta De Juan. "Amb una bona gestió, el llop pot depredar ovelles, sí, però les conseqüències són molt més petites", opina.
Pagaments ràpids
Una altra assignatura pendent és la celeritat en els pagaments per baixes. Els ramaders denuncien que la Generalitat triga massa a tramitar les compensacions, un reflex dels temps lents de la maquinària pública que generen incertesa i dificultats econòmiques als que depenen de l’activitat ramadera per subsistir.
En cas que un llop continuï provocant danys en una zona malgrat engegar accions de prevenció, es pot plantejar l’eliminació d’un exemplar? A França ja s’actua així i algunes comunitats autònomes del nord d’Espanya, amb la rebaixa de la protecció del llop a la Unió Europea, plantegen el mateix. Però a Catalunya no s’hi ha arribat.
