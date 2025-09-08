Successos
Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
Els resultats descarten la presència de restes de l'acusada a la peça de roba que duia la víctima la nit dels fets
Careta es va suïcidar mesos després de ser internada a la presó de Wad-Ras, on estava tancada acusada de l'assassinat
Laura Serrat
Els darrers avenços en la investigació de l’assassinat d’Helena Jubany, la matinada del 2 de desembre del 2001 a Sabadell, suposen un gir en el cas, especialment pel que fa a una de les acusades, Montse Careta, que va ser detinguda com a presumpta autora del crim i es va acabar suïcidant a la presó. L’informe policial assenyala la presència de restes de Santi Laiglesia a la peça de roba que duia la víctima la nit dels fets i, alhora, descarta qualsevol rastre de Careta en el jersei. Un element que podria resultar clau per reforçar la innocència que la seva família defensa des de fa més de vint anys.
Els fets que van portar la policia a detenir a Careta com a presumpta autora del crim van ser que el cos va ser trobat a l'edifici on ella vivia i que inicialment la policia va considerar que era l'autora d'un dels anònims que la víctima havia rebut abans de la seva mort, un argument que més tard es va desmentir. En aquell període, la policia també va investigar dues persones més, entre les quals es trobava la parella de Careta, Santi Laiglesia, a qui ara citen a declarar, tot i que es van acabar arxivant els dos casos per falta de proves.
Tot i la persistència de la família de la manresana per defensar la seva innocència, el cas va quedar aturat durant molts anys fins que el 2021 noves proves aportades per la família de Jubany van permetre reobrir el cas per investigar a una altra persona, Xavier Jiménez. Les declaracions de testimonis van desmuntar la seva coartada del dia dels fets i la policia va descobrir que va ser l'autor dels anònims que va rebre Jubany dies abans del crim. A més, es va detectar ADN masculí en la roba que duia Jubany el dia de la seva mort, tot i que en aquell moment els resultats van indicar que no era el de Jiménez.
Ara, quatre anys més tard, les proves d'ADN definitives han acabat aportant un resultat fiable tant per a la Fiscalia com per a l’advocat que representa la família Jubany, Benet Salellas. L’últim informe conclou que al jersei que vestia la víctima la nit que va ser assassinada hi ha l’ADN de Santi Laiglesia. Per aquest motiu, la fiscalia ha demanat que se citi aquest investigat per prendre declaració al jutjat de Sabadell que instrueix la causa.
Després de la identificació de Laiglesia, falta per esbrinar qui són els altres dos perfils de les restes genètiques que es van trobar al jersei de Jubany. En els informes inicials, ja es va detectar que eren dues dones perquè no hi ha cromosoma Y. En aquest sentit, els científics han conclòs que una de les dues dones és la mateixa Helena Jubany i que l’altra no és Montse Careta. I precisament l'absència de restes de la manresana és el que ha dut tant la fiscalia com l'advocat de la família de la víctima a demanar a la jutge que compari l’ADN de la donant encara no identificada amb el perfil d'Ana Echaguibel.
Echaguibel també era membre de la Unió Excursionista, el club de muntanya al qual pertanyien la resta d’investigats –Laiglesia i Jiménez– i des d’on se sospita que es va ordir el pla per acabar amb la vida de Jubany. La víctima, un any abans de la seva mort, s’havia instal·lat a Sabadell i s’havia apuntat a la UES per conèixer gent nova, però va acabar acostant-se a les persones que la van matar.
