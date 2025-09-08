Curs 2025-26
Illa, en l’inici de curs 25-26 a Catalunya: "Ni als carrers ni a l’escola permetrem cap tipus de discriminació"
El president ha visitat aquest primer dia de classes una escola de Granollers, on ha insistit que el seu Govern aspira a una escola amb "vocació d’excel·lència"
Ha destacat la necessitat d’avançar cap a una escola més inclusiva i ha defensat la prohibició total del telèfon a l’aula: "Hem d’apagar els mòbils i encendre els llibres"
Helena López
Salvador Illa ha donat la benvinguda al nou curs escolar a Catalunya amb una declaració institucional a l’Escola Ponent de Granollers (Vallès Oriental), centre que ha posat com a exemple de "bones pràctiques". En una breu intervenció davant una pissarra de les d’abans –en què s’ha d’escriure amb guix–, el president ha convidat l’alumnat a apagar els mòbils i encendre els llibres i ha continuat amb el plantejament fet per la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, durant la presentació del curs: la necessitat de concentrar esforços en l’escola inclusiva, en un context en què gairebé un 35% de nens té algun tipus de necessitat educativa específica. "Com a Govern tenim clar que ni als carrers ni a l’escola permetrem cap tipus de discriminació", ha sentenciat Illa, que ha reiterat la seva "ambició" i "vocació d’excel·lència". "No ens conformem que sigui bona, volem que sigui excel·lent", ha remarcat.
El president ha començat la seva intervenció amb unes paraules d’agraïment cap a mestres i ajuntaments. Ha agraït la implicació del col·lectiu de professors –fent referència a la vocació docent– i "d’alcaldes i regidors d’Educació". "Hi ha coses per millorar, però també hi ha coses que es fan molt bé", ha destacat Illa posant de relleu la feina feta per l’Escola Ponent, "escola integrada al barri i a la ciutat –l’ha definit–, que practica la inclusió".
"Hi ha coses per millorar, però també hi ha coses que es fan molt bé"
Entre les novetats del curs, Illa ha volgut destacar l’increment de docents, en una aposta, assegura, per una escola "més inclusiva", i ha recordat també l’augment de la inversió en monitors de suport, fins als 62,6 milions.
Sobre la prohibició total dels mòbils a les aules, ha assenyalat que la voluntat és que els alumnes "connectin més entre ells", tot i que el president ha acabat la seva intervenció assegurant que no són un Govern "contrari a la tecnologia". "No és una mesura antitecnologia, sinó a favor del bon ús de la tecnologia", ha conclòs.
