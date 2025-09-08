Renovables
El Govern reactiva el decret d’energies renovables fallit
L’Executiu català negocia amb ERC per donar més garanties al sector agrícola, reticent a la norma per por de les expropiacions
Illa pretén presentar el pla PLATER d’implantació d’energia verda abans que no acabi l’any
A principis de juny, el Govern de la Generalitat va posar sobre la taula la necessitat de declarar "prioritàries" les energies renovables i de regular els camps de bateries. Amb aquest objectiu i la gran apagada d’abril com a context, es va redactar un text legal que després s’hauria d’aprovar al Parlament: el decret per augmentar la resiliència de subministrament elèctric a Catalunya. El Govern de Salvador Illa, però, no va aconseguir el suport polític necessari i va retirar el decret de l’ordre del dia per evitar que fos tombat a l’hemicicle.
D’aleshores ençà el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha continuat treballant per tirar endavant un document modificat que satisfaci Esquerra Republicana, el soci del Govern que va declinar avalar el text. Les últimes setmanes, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, les converses s’han intensificat i l’Executiu català reelabora el decret per trobar un "consens més ampli" i poder tornar-lo a traslladar a la Cambra a la recerca de la llum verda definitiva.
Al juliol, quan el decret es va excloure de les votacions del Parlament, la conselleria havia negociat amb ERC, els Comuns i Junts fins a l’últim moment. Els Comuns sí que es van mostrar disposats a tramitar el text com a projecte de llei, per afegir esmenes més endavant. Però el diàleg amb els d’Oriol Junqueras no va cristal·litzar, enterbolit per les desconfiances d’ERC, que aquella setmana exigia als socialistes "rectificar" sobre el model de finançament. Una de les raons que ha provocat reticències tant a Junts com a ERC és l’oposició de certs sectors agrícoles.
Convèncer el camp
El Gremi de la Pagesia considera que el decret proposat expulsa els agricultors de les seves terres per afavorir el "negoci elèctric". Altres plataformes pageses temen que s’expropiïn camps per instal·lar-hi parcs renovables, pel fet de ser considerades d’"interès públic superior". Es pot assenyalar que les expropiacions de terres agrícoles per impulsar parcs solars o eòlics o fins i tot línies d’evacuació per transportar l’energia, en circumstàncies molt concretes, ja es pot portar a terme ara, sense necessitat d’un nou decret. Ara, la conselleria busca una fórmula que doni més seguretat explícita als agricultors perquè el decret tiri endavant.
Una de les possibilitats és eliminar les hipotètiques expropiacions en zones productives, una circumstància que tan sols es plantejava en casos excepcionals i sempre amb un informe positiu per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En el nou decret, tot i que la transició energètica cap a les fonts renovables continuï sent prioritària, és probable que s’especifiqui la protecció de les àrees de cultiu fèrtils.
Bateries antiapagades
L’altra qüestió essencial del decret és la regulació dels camps de bateries. Aquests elements, en cas de caiguda de la xarxa, poden funcionar d’una manera aïllada i permetre que el consumidor continuï disposant d’electricitat. Així mateix, també permeten emmagatzemar energia eòlica o fotovoltaica perquè no hagi de ser consumida "a l’instant". Per aquesta raó, el Govern entén que és imprescindible definir "com s’han de tramitar urbanísticament" i establir un marc normatiu que faciliti les coses als municipis en què es promou aquesta mena de projectes. D’aquesta manera, les empreses promotores i els ajuntaments disposaran d’una regulació que dissiparà qualsevol dubte sobre aquestes infraestructures i la seva instal·lació es podrà accelerar. El decret llei inclou la via d’urgència per instal·lar bateries amb una potència superior a 500 quilowatts i estableix els criteris per a aquests camps de bateries, tant si són independents com vinculats a parcs eòlics o fotovoltaics.
Fonts d’ERC admeten que els seus principals dubtes estan vinculats als temors dels pagesos i que miren d’acordar mesures que els aportin seguretat, sense haver de renunciar a la transició energètica. Estan disposats, però, a aprovar un nou decret si compleix les seves exigències. La idea de l’Executiu d’Illa, a banda d’aconseguir tirar endavant aquest nou decret sobre renovables, és presentar el PLATER (Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya) abans que no s’acabi l’any.
Com i on
Aquest document definirà com i on s’han de desenvolupar les renovables a Catalunya sobre el mapa i assenyalarà les àrees ideals. Les prioritats seran les zones artificialitzades. Però l’impacte o les interaccions als territoris agrícoles i espais naturals no serà zero.
Què passarà si no s’aprova el decret? Fonts de l’Executiu alerten que la regulació de les bateries era pionera i que la manca d’un règim deixa en l’aire molts projectes clau per reforçar l’emmagatzematge d’energia verda. A més, la nova normativa facilitava que projectes renovables de què els promotors havien desistit es poguessin traspassar i així tirar endavant. Sense aquest decret, alerten, es perdran oportunitats perquè Catalunya tingui més resiliència energètica.
Els dos sindicats principals, CCOO i la UGT, també s’han mostrat a favor del decret de resiliència elèctrica. L’entitat Renovem-nos i l’Observatori de les Renovables coincideixen que per a Catalunya és important regular les bateries i mesures que accelerin la transició per intentar arribar a temps i complir les fites marcades per al 2030 i 2050. El repte, per a d’aquí a 25 anys, és majúscul: aconseguir la neutralitat climàtica i deixar de dependre dels combustibles fòssils.
Subscriu-te per seguir llegint
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Sí a l’estació de Figueres
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- “Contribuiré en la futura candidatura del PSC a Figueres per ser un nexe de continuïtat i experiència”
- Els ecologistes impulsen una campanya de micromecenatge per salvar la Farella de Llançà
- S'acaba l'estiu: sis cales de l' per visitar aquest setembre
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Els caçadors gironins preveuen una temporada amb més senglars per les pluges abundants