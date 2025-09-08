Medi ambient
Catalunya instal·la nous radars per prevenir millor possibles inundacions als càmpings
El nou decret sobre aquestes instal·lacions en risc estudiarà cada cas per separat i el Govern evita parlar de "tancament d’activitat"
Els càmpings catalans crearan un grup de treball per actuar de forma "immediata" per fer front als riscos d'inundació
El novembre del 2024, després de la dana de València, el Govern va posar el focus sobre els càmpings inundables i va avisar que prendria "decisions difícils" en les 16 instal·lacions d’acampada més vulnerables. Mesos més tard, l’Executiu de Salvador Illa va presentar un decret que va indignar el sector dels càmpings i que no va aconseguir obtenir els suports d’ERC ni dels Comuns al Parlament.
Ara, gairebé un any més tard, la Generalitat fa marxa enrere i posa sobre la taula un nou text legal consensuat amb el sector i amb els seus socis parlamentaris que suavitza els plantejaments de fa mesos. A més, s’instal·laran quatre nous radars meteorològics en zones complexes orogràficament per ser més precisos a l’hora de predir inundacions en territori pirinenc.
El decret consisteix en un "marc jurídic" que analitzarà individualment cada cas. A partir d’aquesta normativa, un comitè tècnic amb personal de Bombers, Protecció Civil i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), avaluarà la situació dels càmpings, començant pels que tenen més perill de veure’s afectats per riuades. "A cada lloc, es prendran mesures concretes per estar més preparats", ha afirmat Núria Parlon, consellera d’Interior i Seguretat.
¿Quines poden ser aquestes mesures? Es poden aplicar sistemes d’alertes ràpides, realitzar evacuacions preventives o moure part de les instal·lacions (per exemple, els bungalous) en una altra zona. Però aquests exemples són possibilitats que encara no estan decidides i que es determinaran després d’estudiar les circumstàncies de cada càmping.
¿Hi ha la possibilitat que es tanqui un càmping per risc d’inundació? Parlon defensa que aquest decret no està pensat per "tancar càmpings" sinó per "garantir l’activitat", i ha optat per no entrar a detallar què pot passar en instal·lacions concretes. "Vam començar sense llistes negres ni apriorismes", ha remarcat.
Predir millor
La mesura més destacada és la col·locació d’aquests radars que milloraran la cobertura meteorològica. "Són aparells més petits però de banda X, cosa que ens permetrà ser més precisos en les àrees de relleu complicat", ha afirmat Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
"Amb aquests instruments i amb l’ús de noves tecnologies per part de les empreses de càmpings, podrem predir millor les riuades i reaccionar millor", ha afegit Parlon.
Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, ha valorat positivament el nou decret del Govern, que ha permès redefinir "des de zero" la normativa que afecta el sector. "Agraïm el lideratge de la consellera, és un tema complicat i agraeixo com ho hem abordat", ha assenyalat, i ha destacat que l’administració "ha entès la situació del sector i l’impacte econòmic que té". Gotanegra ha recordat que en els últims 10 mesos les associacions han presentat nombroses peticions i ha subratllat que se’ls ha escoltat. "Estem contents, és un èxit", ha conclòs.
El sector considera que l’acord aconseguit és fruit d’una "col·laboració real" i el defineix com "un document de consens de veritat". També afirmen que el nou model es convertirà en un referent: "El pas que hem fet aquí no l’ha fet ningú a Espanya i servirà per disposar d’uns càmpings encara més segurs i més preparats".
Tot i que el focus s’hagi posat en els càmpings, Gotanegra ha insistit que els efectes del decret i la presència dels radars serviran per a totes les activitats en risc: "S’ha posat el focus en els càmpings, però es millorarà la gestió d’emergències a tot Catalunya".
Ajudes econòmiques
Tot i que no s’incloguin en el decret, els càmpings ja negocien amb el Departament d’Empresa possibles ajuts i subvencions per afrontar els canvis o modificacions que hagin de fer per prevenir les possibles inundacions: "Es traurà una línia de suport perquè els càmpings es preparin i s’adaptin".
Les decisions que es prenguin en cada cas es consensuaran també amb els municipis, que per exemple podran oferir terrenys propis en cas que un càmping hagi de traslladar part de la seva activitat.
