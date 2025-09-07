Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna
A diferència del solar, l'eclipsi de lluna es pot observar a simple vista sense cap perill i sense necessitat de protecció per als ulls.
ACN
Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna, popularment conegut com a 'lluna de sang', ja que el satèl·lit de la Terra adoptarà un color rogenc intens. El fenomen astronòmic començarà abans de la posta de sol (19.31 hores), tindrà el seu punt màxim a les 20.11 hores i s'allargarà en fase total fins a les 20.53 hores, per progressivament anar-se destapant fins a les 22.00 hores. En coincidir amb la sortida de la lluna per l'horitzó, el millor lloc per veure l'eclipsi a Catalunya serà el litoral i la previsió és que la costa de Barcelona i Tarragona siguin els llocs amb menys nuvolositat. A diferència del solar, l'eclipsi de lluna es pot observar a simple vista sense cap perill i sense necessitat de protecció per als ulls.
L'eclipsi total de lluna d'aquest 7 de setembre serà visible a gran part del món (Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania), però serà especialment espectacular en determinades regions d'Àsia i Austràlia Occidental, segons l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN). A la península Ibèrica, es podrà contemplar gairebé arreu amb l'excepció de la zona més occidental de Galícia i la costa atlàntica de Portugal. A Catalunya, totes les comarques podran gaudir de l'eclipsi total de lluna, tot i que dependrà de la nuvolositat i el fenomen es veurà millor com més a prop de la costa (en coincidir amb la posta de sol i amb la sortida del satèl·lit). L'Observatori Astronòmic de Castelltallat (Bages) i el Parc Astronòmic del Montsec (Noguera) han organitzat activitats aquest diumenge al vespre per seguir l'eclipsi total de lluna.
