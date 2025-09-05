Successos
Una pacient psiquiàtrica se suïcida després d’esperar 48 hores a urgències
El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) assegura que l’episodi està "en fase d’anàlisi" i que s’estan seguint "els protocols del CatSalut"
Beatriz Ríos
Una pacient amb un trastorn psiquiàtric greu es va llevar la vida en un box d’urgències de l’Hospital Universitari de Terrassa el divendres 22 d’agost, segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, i han confirmat fonts del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). El CST assegura que aquest succés està "en fase d’anàlisi" per part del Comitè de Qualitat i Seguretat del Pacient i que s’estan seguint "tots els protocols del Servei Català de la Salut (CatSalut)". La pacient, que tenia un "alt risc de suïcidi", feia més de 48 hores que estava a urgències esperant un llit per ingressar a la planta de psiquiatria. No consta, de moment, que la família hagi posat cap denúncia. Tres dies després del suïcidi, el dilluns 25 d’agost, un altre pacient psiquiàtric es va escapar de les urgències d’aquest centre, expliquen els sanitaris.
El comitè d’empresa de l’hospital denuncia que rere aquest fet es troba la "falta de llits" d’hospitalització i d’aguts, sobretot "en psiquiatria". "Aquest estiu hi ha hagut pacients psiquiàtrics que es van passar fins a un mes en urgències. El rècord van ser cinc setmanes", assenyalen fonts del comitè, que precisen que, per a la resta de malalts, la mitjana d’espera a urgències són quatre dies. Fonts sanitàries recorden que els pacients psiquiàtrics haurien d’estar només el temps indispensable a urgències i ser traslladats al més aviat possible a psiquiatria, on hi ha les eines i l’adaptació necessària per tractar-los.
Àrees separades
A les urgències d’aquest hospital es barregen tota mena de pacients. Només les àrees de pediatria i de ginecologia estan separades. Segons assenyalen fonts sanitàries del centre, la importància que els pacients psiquiàtrics siguin ràpidament ingressats rau que la planta de psiquiatria està protegida i, per tant, "no es poden escapar". De fet, els sanitaris asseguren que és "freqüent" que els pacients psiquiàtrics s’escapin de les urgències d’aquest hospital, com mostra el fet que un altre pacient psiquiàtric s’escapés i sortís corrents per la carretera que porta al centre hospitalari.
El comitè remarca que la planta de psiquiatria, a diferència de les urgències, sí que està "adaptada" a aquests pacients i, per exemple, els coberts són de plàstic i les finestres estan tancades. És a dir, ofereix una sèrie de proteccions que no tenen les urgències. "Després d’aquest suïcidi, l’únic que ha fet l’hospital és enviar els treballadors a Salut Laboral. Dues treballadores continuen de baixa per aquest incident", lamenta el comitè d’empresa. És la primera vegada que passa això en aquest hospital, però el comitè recorda que ja havia alertat que no es podia "garantir" la seguretat de la pacient. "Això ha passat per la falta de recursos i de llits", conclouen.
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Un model d'Educació 360 a Bàscara: 'Vam veure que hi havia nens desatesos fora de l'horari lectiu
- Allargaran el carril bici de l’Escala fins a Sant Martí d’Empúries