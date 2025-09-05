Conseller de Justícia
Espadaler veu "fora de lloc l'actitud de plantada" del PP en l'obertura de l'Any Judicial
Ho ha dit en una entrevista a la Cadena SER des del Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, veu "fora de lloc l'actitud de plantada" del PP en l'obertura de l'Any Judicial. En una entrevista al programa Hoy po Hoy de la Cadena SER emès des del Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, Espadaler ha considerat que es tracta d'una "actitud que no és acceptable" i "de molt baixa qualitat democràtica. "No podem fer un ús partidista de les institucions", ha dit el conseller, tot remarcant que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, té "dret a expressar-se en un àmbit institucional". D'altra banda, Espadaler ha considerat que són "residuals" els jutges que "entren en terrenys delicats de l'àmbit polític", arran de les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre els magistrats.
"La majoria dels jutges porten la seva responsabilitat amb absoluta normalitat i en el marc de la legalitat", ha remarcat el conseller de Justícia, que ha celebrat la "normalització de les relacions en l'àmbit polític" a Catalunya i ha defensat que s'apliqui la llei d'amnistia "sense més dilacions". En aquest sentit, el conseller ha apuntat que la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident Carles Puigdemont respon a aquesta "normalització" en l'àmbit polític.
Pel que fa a la memòria democràtica, el conseller de Justícia ha reivindicat que és un "deure ètic", així com "democràtic", "traslladar el que va ser la dictadura i l'exili".
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Un model d'Educació 360 a Bàscara: 'Vam veure que hi havia nens desatesos fora de l'horari lectiu
- Allargaran el carril bici de l’Escala fins a Sant Martí d’Empúries