Discrepàncies internes
Rull rebutja els motius de Giró per anar-se’n de Junts: "Quan hi ha possibilitat d’entesa s’entra a fons, aquí i a Madrid"
Jaume Giró deixa Junts i la seva acta al Parlament per discrepàncies amb la direcció del partit
Carlota Camps
El president del Parlament, Josep Rull, no comparteix la decisió de l’exconseller Jaume Giró de renunciar al seu escó a la Cambra catalana i al seu càrrec dins de l’executiva de Junts. "Respecto la decisió, però no comparteixo la visió que ell expressa", ha declarat en una entrevista a l’ACN, després que Giró hagi anunciat aquest matí que deixa la política activa per no compartir "les orientacions" de la seva formació. En un comunicat, Giró ha lamentat que la política actual és "excessivament tàctica" i ha denunciat que es prioritzen massa els "interessos de partit per sobre dels de país", cosa que, segons la seva opinió, dificulta "la col·laboració entre les forces principals".
És aquesta afirmació la que no comparteix el president del Parlament, que defensa que Junts ha obert una "via de transacció, pacte i acord" i que és aquesta la "base del seu programa electoral a Madrid i aquí" –amb referència al Parlament de Catalunya–. "A Madrid aquesta voluntat d’acord l’estem exercint a fons. El que ens estem trobant és un nivell de compliment que en molts casos són insostenibles. Junts aplica el seu programa electoral, aquí i allà. Quan hi ha possibilitat d’entesa s’entra i s’entra a fons. Una altra cosa és que l’altra part no vulgui arribar a acords, que és el que passa a Catalunya", ha afirmat aquesta entrevista.
La reacció de Puigdemont i Turull
Rull ha sigut el primer dirigent de Junts a valorar públicament la marxa de Giró, ja que fins ara el partit s’havia limitat a fer un breu comunicat. En aquest, Carles Puigdemont i Jordi Turull asseguraven "lamentar i respectar" la decisió del polític. "Va ser un molt bon conseller d’Economia. Les seves aportacions a la direcció del partit i al grup parlamentari sempre han sigut positives i valorades", rematava la comunicació oficial de la direcció, i s’evita així entrar en les divergències que han provocat la marxa de l’exconseller.
L’adeu de Giró es produeix la mateixa setmana que Puigdemont s’ha vist per primera vegada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i s’obre així una nova etapa de relacions amb el PSC. Els dos dirigents van conversar dimarts durant una hora i mitja a la delegació de la Generalitat a Brussel·les, on se’ls va poder veure somrient i mantenint un to cordial. Puigdemont no va abordar amb Illa el suport de Junts als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), ni tampoc els catalans, però sí que li va traslladar que les relacions amb el PSOE "no van bé" per la falta de compliment dels acords. Era la primera vegada que els dos líders es veien en persona, ja que abans del 2017 no havien coincidit mai.
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles