Després de quatre anys en política
Jaume Giró deixa Junts i la seva acta al Parlament per discrepàncies amb la direcció del partit
L’exconseller d’Economia assegura que no comparteix "les orientacions actuals" de la formació de Puigdemont
Carlota Camps
L’exconseller d’Economia Jaume Giró deixarà en les pròximes hores l’acta de diputat al Parlament i el seu càrrec en l’executiva de Junts. Giró, que aquest dimecres ja va comunicar la decisió a Carles Puigdemont i Jordi Turull, defensa la seva marxa al considerar que "les orientacions actuals del partit" no coincideixen amb la seva "forma d’entendre la política", i també perquè veu que no està "en condicions de donar al partit el que s’espera" d’ell.
"Catalunya viu, per diverses raons, en un encreuament decisiu i la política és, amb massa freqüència, excessivament tàctica. Es prioritzen els interessos de partit per sobre dels del país, cosa que dificulta la col·laboració entre les forces principals i, de retruc, el benestar i el progrés del país", explica Giró en un comunicat fet públic a primera hora d’aquest dijous.
L’exconseller encara va participar dimecres en la primera reunió de la direcció del partit després de la pausa estival, en la qual Puigdemont va passar el comunicat als dirigents del cara a cara que va mantenir un dia abans amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i va advertir que aquesta tardor la formació haurà de "prendre una decisió" sobre si continua donant suport o no a Pedro Sánchez.
Després de conèixer-se la decisió, Puigdemont i Turull han assegurat "lamentar i respectar" la decisió de Giró, de qui diuen "va ser un molt bon conseller d’Economia". "Les seves aportacions a la direcció del partit i al grup parlamentari sempre han sigut positives i valorades", afirmen en un breu comunicat.
Les discrepàncies amb Puigdemont
Giró sempre ha sigut una de les veus més pragmàtiques de la formació independentista i més procliu als pactes. Va ser un dels consellers que més es va posicionar en contra de la sortida de Junts del Govern de Pere Aragonès el 2022, ja que va considerar que la decisió no tenia "cap avantatge". "Que ningú s’enganyi. El motor per anar cap endavant sempre, aquí i a qualsevol lloc del món, és el Govern", va afirmar en aquell moment.
La seva postura va tensar les relacions amb Puigdemont, que malgrat no pronunciar-se públicament, defensava la sortida de l’Executiu. Després d’aquest xoc públic, les relacions amb Puigdemont ja mai van tornar a recompondre’s. El juny del 2023, va intentar ser candidat a les eleccions generals, però la cúpula postconvergent li va demanar que no forcés unes primàries en contra de la seva aposta, Míriam Nogueras.
Malgrat les discrepàncies, ja evidents llavors, Giró va formar part de la candidatura de Junts al Parlament el maig del 2024 i va tornar a obtenir un espai dins de l’executiva després del congrés de la tardor de l’any passat a Calella. No obstant això, va quedar fora de la permanent –el nucli de decisió més dur– i durant aquest primer any de legislatura tampoc ha tingut un paper destacat a la Cambra catalana.
A més de les diferències ideològiques, Giró tampoc compartia el funcionament intern de Junts, i era crític amb l’hiperlideratge de Puigdemont."Tinc la sensació que la meva aportació no es correspon plenament amb l’exigència i la implicació que jo mateix m’imposo en la vida. En aquest moment, no estic en condicions de donar al partit el que espera de mi, ni tampoc les orientacions actuals del partit coincideixen amb la meva manera d’entendre la política que crec que avui convé i necessita el país", assevera en el seu comunicat, en què també afirma que mai ha volgut "escalfar la cadira" i que vol continuar sent fidel a aquest principi.
Giró, que entre altres responsabilitats va ocupar la direcció general de la Fundació Bancària La Caixa entre el 2014 i el 2019, va fer el salt a la política el maig del 2021, quan va ser nomenat conseller d’Economia del Govern presidit per Pere Aragonès. Quatre anys després, fa un pas al costat sense descartar tornar en un futur. "No sé si el futur em donarà noves oportunitats per renovar el meu compromís amb Catalunya, però sé que aquesta vocació de servei continua intacta", conclou a la seva carta de comiat.
