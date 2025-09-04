Xoc entre poders
Illa critica la plantada de Feijóo en l’obertura de l’any judicial: "No podem desmuntar o desprestigiar les institucions"
El president retreu que alguns presidents autonòmics "s'amaguin darrere la taula quan les coses no funcionen"
Aleix Freixas | Maria Garcia
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest dijous que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i altres membres del partit hagin decidit no assistir a l’acte d’inici del curs judicial. "No podem desmuntar o desprestigiar les institucions", ha dit. El president ha fet aquestes declaracions en la clausura de les jornades de treball del grup parlamentari del PSC que ha tingut lloc a Girona, i que han tingut com a objectiu "reforçar la coordinació política interna i estratègica del grup i amb el Govern", mitjançant sessions de treball sobre el repte de l’educació a Catalunya o l’administració pública, entre altres qüestions.
"El món està canviant. En aquest context, més que mai, s’ha de fer política". Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat inici al seu discurs. El genocidi a Gaza o la guerra d’aranzels que s’ha viscut recentment entre la Unió Europea i el president dels Estats Units, Donald Trump, són alguns dels exemples que ha posat Illa sobre els canvis en el context socioeconòmic actual que, considera, provoquen la necessitat "de fer arribar la política a tot arreu", i d’una manera concreta. En aquest sentit, el president català ha remarcat la importància de les institucions: "No podem desmuntar-les ni desprestigiar-les. Les persones han de tenir present que són de tots".
Al seu torn, la confiança cap aquestes s’ha de veure reforçada per "una legislació que sigui solvent", preguntant-se "no quantes lleis hem fet, sinó quines han sigut bones". Això també passa per "diagnosticar bé" el context, cosa que requereix "temps, anàlisis i estudi", i "mantenir un contacte directe amb la realitat. Hem de rebre la gent i anar a veure-la, saber quines són les inquietuds de la ciutadania". Sobretot, no obstant, el president ha posat el focus a assumir responsabilitats, tant per bé com per mal, i ha aprofitat per retreure que alguns presidents autonòmics vulguin tenir competències però després "s’amaguen darrere de la taula" quan hi ha problemes. "Ho vam veure amb l’apagada i ho hem vist amb la gestió dels incendis", ha dit Illa.
Amb tot, el president ha reafirmat la intenció de "dialogar i ser generosos" amb els altres agents polítics implicats en la gestió de Catalunya, perquè "la pluralitat quedi representada" i es pugui arribar a un "diàleg constructiu amb punts en comú". Això també ha d’anar acompanyat "d’un bon llenguatge i bones maneres", i d’un discurs marcat per la "valentia". "Hem de dir les coses tal com són", reafirma Illa, i posa com a exemple el finançament autonòmic que, afirma, "s’ha de millorar".
