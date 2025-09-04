Cas Jubany
La jutgessa del cas Jubany cita Santi Laiglesia el 26 de setembre
Acusació i Fiscalia també han demanat la reobertura de la causa contra Ana Echaguibel
Jordi Pujolar
La jutgessa de Sabadell que instrueix el complex cas de la mort d'Helena Jubany, fa més de 23 anys, ja ha fixat data per prendre declaració a un dels principals sospitosos, Santi Laiglesia, tal com havien sol·licitat tant l'acusació particular com la Fiscalia després de l'aparició d'ADN seu al jersei de la víctima el dia que la van matar. Els resultats de les noves proves d'ADN s'han conegut aquesta mateixa setmana i la citació de Laiglesia davant la jutgessa serà el pròxim 26 de setembre. D'altra banda, acusació particular i Fiscalia també han demanat la reobertura de la causa contra Ana Echaguibel, una altra de les persones de l'entorn de la bibliotecària de Sentmenat que ja va estar sota la lupa de la justícia.
En el cas d'Echaguibel, els darrers informes biològics han detectat al jersei de Jubany un ADN femení diferent del de la víctima i al d'una de les altres investigades, Montserrat Careta. Quan van passar els fets, Careta i Echaguibel van entrar a la presó, però la primera es va suïcidar a la cel·la i l'acusació contra la segona es va acabar arxivant. Les noves proves podrien fer reobrir la causa contra ella, quan està a punt de prescriure, el pròxim mes d'octubre.
