Residències
Les residències per a persones grans tindran un any més per modernitzar-se
La Generalitat ha aprovat aquest dimart una nova pròrroga perquè els equipaments s’acreditin, compleixin els requisits de qualitat i puguin oferir places públiques
En cas que no s’hi adaptin, l’Executiu estudiarà destinar-los a altres usos socials
Montse Baraza
Les residències persones grans i persones dependents més antigues de Catalunya viuen des de fa més d’un any apressades per la normativa que els obliga a adaptar les instal·lacions als requisits de qualitat que marca la Generalitat per poder oferir places públiques finançades per l’Administració. És l’anomenat procés d’acreditació que estableix el decret 69/2020, aprovat durant el mandat de Quim Torra i amb Chakir el Homrani Lesfar de conseller, el juliol del 2020, i que fixa les condicions que han de complir les residències i geriàtrics si volen treballar amb l’Administració.
L’estiu passat, el Govern de Pere Aragonès, amb Carles Campuzano al capdavant de la Conselleria de Drets Socials, va urgir les residències a complir abans de l’octubre del 2025. La notícia va ser un cop per a molts dels centres, ja que les obres són, en moltes ocasions, complexes i costoses. Al novembre, ja amb el nou Govern, una de les primeres decisions de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va ser posar fre a aquest procés i va anunciar una moratòria. Ara, segons ha pogut saber aquest diari, el Govern de Salvador Illa, conscient de "la complexitat del procés", ha decidit donar més temps, un any exactament, fins a l’octubre del 2026, a les residències perquè adaptin les instal·lacions i garanteixin així la qualitat exigida per formar part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i poder oferir als ciutadans places públiques costejades per la Generalitat.
El Consell Executiu d’aquest dimart, el primer del nou curs polític, ha aprovat aquesta ampliació d’un any del procés d’acreditació que han de superar les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. D’aquesta manera, les entitats i empreses de l’àmbit social tindran fins a l’octubre del 2026 per demostrar que compleixen els estàndards de qualitat necessaris per disposar de places públiques finançades per la Generalitat.
La patronal del sector havia reclamat una moratòria fins al 2029. Fonts de Drets Socials expliquen que, tot i que entenen la preocupació del sector, i per això s’aprova aquesta pròrroga, aquesta moratòria "no pot allargar-se eternament" i insisteixen en el diàleg i acompanyament amb què s’està portant a terme aquest procés.
A Catalunya hi ha 965 residències per a gent gran amb un total de 61.013 places (d’iniciativa pública, privada i social). D’aquestes, 44.158 (un 72%) compten amb algun finançament públic. El 59% de les residències geriàtriques de Catalunya tenen llista d’espera de més d’un any. Segons dades de juny facilitades per Drets Socials, a Catalunya hi ha unes 14.000 persones en llista d’espera per accedir a una plaça pública en una residència. A més, hi ha 915 centres de dia per a gent gran, amb un total de 19.730 places (públiques, privades i socials) de les quals 12.697 (un 64%) reben finançament públic. Així mateix, hi ha 25.772 places en serveis per a persones amb discapacitat (centres residencials, d’atenció diürna o teràpia ocupacional) amb finançament públic.
Més del 60% dels llits geriàtrics públics a Catalunya es gestionen a través d’empreses o entitats socials. Hi ha centres subcontractats a través de concursos públics i centres que cedeixen alguns dels seus llits a l’Administració perquè les utilitzen dependents a través del sistema públic. En aquesta última tipologia hi ha 14.800 llits, el 23% del total. I són precisament aquests centres els que no veien clar poder acreditar-se.
Recerca de solucions
Aquest any de pròrroga els dona ara més temps per adaptar-s’hi, però també per trobar una solució a aquells centres que, per motius diversos, no puguin fer-ho. En aquests casos, una opció plantejada pel Govern és la d’"estudiar la possibilitat de destinar-los a altres usos socials per als quals sí que puguin acreditar-se".
Els serveis afectats pel procés d’acreditació són centres residencials, d’atenció diürna i de suport per a persones grans, amb dependència, amb discapacitat, amb malaltia mental, amb drogodependències o amb VIH/sida, que disposin o vulguin disposar de places concertades per l’Administració pública.
Quan fa un any, l’anterior Govern va marcar la data d’octubre del 2025 com dead line, una de les advertències que va llançar el sector va ser que aquestes reformes i adequacions suposarien la pèrdua de places, cosa que repercutiria en les llistes d’espera per accedir a una residència. La patronal calculava que el 20% de geriàtrics i centres de dia catalans no podrien passar aquest examen. El Govern assegura ara que "cap usuari quedarà desatès a conseqüència del procés d’acreditació" i garanteix que "aquestes persones continuaran rebent el servei a la mateixa plaça o se’ls n’oferirà una altra de manera consensuada per ocasionar les mínimes molèsties possibles".
Pla de xoc
El juliol passat, ja pensant a facilitar l’adaptació dels equipaments, les conselleries de Drets Socials i d’Economia van obrir una línia de préstecs bonificats de 50 milions d’euros al qual poden optar les residències per fer aquestes obres. Un mes abans, al juny, l’Executiu d’Illa va acordar destinar 20 milions d’euros a un pla de xoc per millorar les residències geriàtriques, de persones amb discapacitat i centres de dia de la tercera edat. Nou milions es destinaran a costejar obres de reforma en més de 70 centres. Cinc milions més es dedicaran a millores tecnològiques, i la resta (5,3 milions) s’invertirà a crear aquest any 504 noves places que estaran ubicades en edificis d’ajuntaments i altres ens locals. Amb aquestes 504 places ja seran 2.041 les places públiques per a dependents que el Govern ha creat en aquests 10 mesos de legislatura. En falten 4.000 per complir el compromís d’obrir 6.000 places públiques durant la legislatura.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Figueres Acústica Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- Xavi Pascual, director de l'Acústica: 'El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se
- El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
- Vaig decidir recaptar uns 5.000 euros, un per cada quilòmetre que recorregués