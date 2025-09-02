Trobada
Illa i Puigdemont es retroben en una reunió a Brussel·les un any després de la investidura
El Govern ho situa en la "normalització política", mentre Junts espera la trobada amb Pedro Sánchez
Nico Tomás | Albert Cadanet
El president Salvador Illa i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, s'han retrobat aquest dimarts a Brussel·les, una imatge que s'ha simbolitzat amb una encaixada de mans. La reunió a la delegació del Govern davant la Unió Europea, amb un ordre del dia preparat pels seus equips durant les vacances d'estiu, ha arribat 8 anys després que Puigdemont es traslladés a l'exili a Bèlgica, i un any després de la investidura del dirigent socialista. La trobada ha començat puntual a les 16.15 h. Des del Govern la situen dins la "normalització política", mentre Junts hi resta rellevància. El partit independentista considera que Illa "fa tard" i esperen una altra reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, que encara no s'ha concretat.
El president de la Generalitat ha arribat a Brussel·les sobre les 15 h, després d'haver encapçalat la reunió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat al matí. Després de la reunió amb Puigdemont, Salvador Illa té previst participar en l'acte d'inauguració de l'exposició sobre el mil·lenari de Montserrat, al Parlament Europeu. Tornarà a Barcelona en un vol aquest mateix vespre.
Els detalls i l'ordre del dia de la reunió els han treballat durant el mes d'agost el cap de gabinet del president Salvador Illa, Eduard Ribas, i el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. Des del Govern asseguren que la comunicació els treballs previs han estat fluids.
La reunió ha tingut lloc a Bèlgica, on Puigdemont continua residint, davant la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-li la llei d'amnistia. L'expresident es troba a l'espera que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs d'empara i la petició de suspensió cautelar de l'ordre de detenció. Si es resolgués favorablement, Junts estudia el retorn definitiu a Catalunya després de 8 anys d'exili.
Aquest retrobament arriba justament en un curs polític que estarà marcat per l'aplicació de la llei d'amnistia, però també de negociacions complexes per als governs espanyol i català a l'hora d'intentar aprovar pressupostos. En el cas del Congrés, els 7 vots de Junts seran determinants.
Junts espera Sánchez
A parer de Junts, la reunió entre Illa i Puigdemont arriba més tard del que haguessin volgut. Fa mesos que el partit de Puigdemont critica que el president de la Generalitat no li aplica l'"amnistia política". En aquest sentit, el partit de Puigdemont ha criticat que "perdés l'oportunitat" de fer-ho en la ronda de trobades que Illa va fer amb els expresidents Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès a l'inici de la legislatura. També li han retret que no hagi aprofitat els dos viatges anteriors a Brussel·les per a trobar-s'hi.
Aquest mateix dimarts, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la reunió ha tingut lloc per les "instruccions" que ha rebut Salvador Illa de Pedro Sánchez. Justament apunten cap a una hipotètica entre Puigdemont i el president espanyol, que seria "important" i suposaria una "amnistia política" per a l'expresident.
