Onze de Setembre
Illa dissenya una Diada "oberta al món": "Catalunya és un país ric dins de la seva diversitat"
Es tracta del primer Onze de Setembre dissenyat íntegrament pel Govern d’Illa
Gisela Boada
El Govern ha presentat aquest dimarts l’agenda institucional per a la Diada nacional de Catalunya d’aquest any, que comptarà, com els anys anteriors, amb actes a totes les delegacions catalanes, també a l’exterior. El missatge que l’Executiu vol traslladar per al dia nacional de Catalunya és que l’Onze de Setembre és una celebració "oberta al món" i que el seu esperit és de "cohesió", "diversitat" i "pluralitat".
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ha sigut l’encarregada d’explicar els detalls d’aquesta jornada: "Es vol traslladar el missatge que Catalunya és un país ric dins de la seva diversitat i pluralitat, igualitari, inclusiu i obert, i ric culturalment", ha dit després de celebrar-se la reunió del Consell Executiu. La consellera ha explicat que en la trobada del Govern a Arnes (Terres de l’Ebre, Tarragona) el cap de setmana passat, el president, Salvador Illa, va enviar l’encàrrec que per a aquest nou curs tots els objectius se centraran a traslladar que aquest ha de ser el Govern de tothom i, per tant, la Diada "de tots". Aquest serà el lema que acompanyarà tots els actes, al costat del cartell dissenyat per la cooperativa Partee, guanyadora de la imatge institucional de la Diada que s’escull cada any entre un tribunal de professionals.
Es tracta del primer Onze de Setembre dissenyat íntegrament pel Govern d’Illa, ja que l’any passat el president va ser investit tot just un mes abans de l’11 de setembre, per la qual cosa es va recuperar l’agenda ja programada per l’Executiu d’Aragonès. La novetat d’aquest any és que serà la primera vegada que s’onegi la Senyera de sis metres a les portes del Parlament el 10 de setembre, una tradició que el president del Parlament, Josep Rull, ha impulsat per donar inici a la jornada de celebració de la festa nacional de Catalunya.
A aquest acte solemne hi assistiran Illa, Rull i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que seran els encarregats de fer la recepció institucional d’aquesta cerimònia que es pretén repetir cada any. Després d’assistir a la hissada de la bandera, Illa farà el tradicional discurs institucional de vigília de la Diada, a les 21 hores de dimecres des del Palau de la Generalitat.
L’endemà, el dia 11, se celebraran dos actes centrals: l’ofrena floral del Govern al monument Rafael Casanova, a les 9.00 hores, i l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, a les 20.00 hores. La directora artística de tots els actes és, per segon any consecutiu, Marta Bayarri, que també ha participat en la roda de premsa des del Palau al costat de Paneque. "Volem posar l’accent en la pluralitat", ha destacat. Una diversitat que es plasma entre els convidats a l’acte institucional central: Antonio Orozco, Àngel Llàcer, la Ven’nus, Els Amics de les Arts o Queralt Lahoz i Ignasi Terrassa, entre d’altres. La cerimònia, que tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya, la conduirà Aurora Massip i se centrarà en les efemèrides que se celebren aquest 2025.
Efemèrides del 2025
Així, el protagonisme de les escenes es reparteix entre dues figures centenàries: l’escriptor valencià Paco Candel, "símbol del model de convivència a Catalunya", que va obtenir la Creu de Sant Jordi (1983) i la Medalla d’Or de la Generalitat (2003); i la doctora en Matemàtiques i astrònoma Maria Assumpció Català, "una de les dones més potents", en paraules de Bayarri, de l’ideari català i també guardonada amb la Creu de Sant Jordi (2009). Durant l’acte també s’homenatjaran els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana, que es va celebrar amb motiu del final de la dictadura franquista.
Agenda per tot el territori
Més enllà de tota la programació a Barcelona, també hi ha previstos actes a totes les delegacions: Tarragona, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Perpinyà, Lleida, Girona, Penedès, Vic i també Madrid, com ja es va fer l’any passat. Els consellers es repartiran pels diferents punts del territori per representar el Govern en tots ells. Tot i així, no tots els actes seran el dia 11: alguns tindran lloc un dia abans o els dies posteriors. També hi haurà membres de l’Executiu en alguns ajuntaments, com ara Vic o Sant Boi.
Fora d’Espanya també es repetiran les celebracions a les delegacions a l’exterior. Hi haurà recepcions institucionals per part dels representants fora de les fronteres a Brussel·les, Dakar, Berlín, Andorra la Vella, São Paulo, Buenos Aires, Seül, Washington D.C., Viena, París, Roma, l’Alguer, Tòquio, Ciutat de Mèxic, Rabat, Hèlsinki, Lisboa, Londres, Ginebra i Zagreb.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Figueres Acústica Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- Xavi Pascual, director de l'Acústica: 'El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se
- El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
- Vaig decidir recaptar uns 5.000 euros, un per cada quilòmetre que recorregués