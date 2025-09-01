Robatoris Llar
Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris en les llars catalanes
La tendència dels lladres respecte a la dècada anterior ha canviat
María Rueda
En el que portem d’any, podem veure, segons un recent informe d’Axa, quins són els dies favorits dels lladres per robar. Les conclusions són diverses per als diferents punts d’Espanya, però si ens fixem en Catalunya, veiem que el divendres hi ha més probabilitats que entrin a casa teva.
Canvi de tendència
L’estudi de l’asseguradora indica que la majoria dels robatoris en les diferents Comunitats Autònomes es produeixen els caps de setmana. El que crida l’atenció de tot això és que, l’any 2012, era precisament aquells dies els que tenien menor activitat delictiva: els dissabtes concentraven menys del 13% dels robatoris a la llar i els diumenges, el 12,6%.
El motiu? L’informe suggereix que fa una dècada la gent passava més temps a casa durant el cap de setmana, cosa que sembla que no succeeix en l’actualitat.
Dissabte, dia per excel·lència per robar
El dissabte, veiem que es produeixen a nivell nacional el 15,4% dels furts, la qual cosa representa més del 20% de les indemnitzacions per robatori de tota la setmana. Això, tal com indica Axa, fa pensar que el valor del que es sostreu és més gran que la resta dels delictes que es cometen la resta dels dies.
D’altra banda, la indemnització mitjana per robatoris a la llar ha descendit aquest any més d’un 23% de mitjana a Espanya respecte al mateix període de l’any anterior, fins als 1.273 €.
Llocs on més es roba entre setmana
En algunes Comunitats Autònomes, la tendència quant al dia en què més es cometen delictes és una altra. A Astúries, per exemple, és el dilluns —amb una taxa del 34%—. A Madrid, el divendres, amb un 21,5%, i a Extremadura, La Rioja i País Basc, el dijous (28,6%, 23,8% i 17,6%, respectivament).
El divendres, dia amb més robatoris a Catalunya
Si parem atenció a les dades de Catalunya, observem que el dia que es roba amb més freqüència és el divendres, ja que es tracta del 16% del total. I si mirem el dia més tranquil per als lladres en aquesta autonomia, veiem que és el diumenge, amb un 10,8%.
Pel que fa a les indemnitzacions catalanes, han descendit un 8,9% respecte a l’any anterior. Això significa haver passat dels 1.488 euros del primer semestre del 2024 als 1.355 euros del primer semestre d’enguany.
- Oques Grasses fan de l’Acústica un cor de 20.000 veus
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- EN IMATGES | El Festival Acústica fa vibrar el centre de Figueres en la segona nit de concerts
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Acústica Figueres Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest diumenge 31 d'agost