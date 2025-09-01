Trobada
Illa i Puigdemont es reuniran aquest dimarts a Brusel·les
El president de la Generalitat ha demanat la trobada amb el líder de Junts
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà dimarts amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a les 16.15 hores a la delegació del Govern davant la Unió Europea, a Brussel·les. Els mitjans de comunicació podran fer imatges de la trobada un any després que Illa hagi arribat a la presidència de la Generalitat. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat en declaracions a RAC 1 que ha estat Illa qui ha demanat la reunió, que "arriba molt tard". "Per respecte institucional es produirà", ha dit tot i assegurar que el seu partit havia deixat de demanar-la. En aquest sentit, ha recordat que Junts li va reclamar explicacions quan va excloure Puigdemont de la ronda de trobades amb els expresidents de la Generalitat.
