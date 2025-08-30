Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor la mare del president del Parlament, Josep Rull

Maria Dolors Andreu i Grapí ha mort als 93 anys a Terrassa

El president del Parlament, Josep Rull

El president del Parlament, Josep Rull / EUROPA PRESS

EFE

Barcelona

Maria Dolors Andreu i Grapí, mare del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha mort als 93 anys, segons ha informat el president de la cambra catalana en les xarxes socials.

Josep Rull ha agraït les mostres de suport i d'afecte que ell i la seva família han rebut amb motiu de la defunció de la seva mare a Terrassa (Barcelona).

La cerimònia per a acomiadar a Maria Dolors Andreu i Grapí se celebrarà el dilluns, a les deu del matí, en la catedral Sant Esperit de Terrassa i, a partir de demà, la vetlla tindrà lloc en el tanatori municipal de Terrassa.

