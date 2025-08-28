Dimecres a la nit
Una desena de veïns donen una pallissa a un lladre quan robava una noia a Badalona
Els Mossos el van detenir per robatori amb violència després de ser agredit als voltants del metro de Llefià
Manuel Arenas
Un lladre va rebre una pallissa a càrrec d’una desena de veïns quan mirava de robar el mòbil a una noia de Badalona aquest dimecres passat a la nit. Els fets van passar a la sortida del metro del barri de Llefià, on el delinqüent va acabar detingut i denunciat per robatori amb violència i intimidació, segons confirmen els Mossos d’Esquadra a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari.
En veure’s atacada, la jove va començar a cridar i va aconseguir que una desena de ciutadans acudissin en la seva ajuda, confirmen fonts que van testificar els fets. Els veïns van agredir físicament en repetides ocasions l’autor dels fets, expliquen les mateixes fonts després d’avançar el cas el diari Tot Badalona.
La policia catalana ratifica que els veïns van retenir l’infractor fins que les patrulles policials es van desplaçar fins al lloc i van procedir a la seva detenció cap a les 23.30 hores.
