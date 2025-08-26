Habitatge
José Elías, empresari multimilionari: "Tenir una segona residència és una ximpleria"
Lola Gutiérrez
José Elías s'ha convertit en tota una eminència en economia i gestió empresarial. El president d'Audax Renovables, entre altres negocis d'èxit com els supermercats La Sirena, ha aconseguit forjar el seu imperi empresarial a Espanya des de zero.
El multimilionari s'ha convertit ara en un referent per a tots aquells que volen emprendre un nou negoci. Sempre que participa en un pòdcast, aquest acostuma a omplir-se de milers de visites en qüestió d'hores.
En una de les seves últimes aparicions al famós The Wild Project, el pòdcast de Jordi Wild — amb gairebé set milions de subscriptors a finals d’agost — Elías va explicar per què per a ell no té sentit tenir una segona residència: "Tinc una única casa, vaig arribar a la conclusió que tenir una segona residència era una ximpleria."
"Perquè vull tenir una segona residència?"
Elías explica que, quan vol anar a algun lloc, aposta per l’hostaleria en comptes d’adquirir una propietat en un lloc que li agradi molt: "Jo, quan vull anar, vaig i pago l'hotel", confessa.
"M'encanta Andorra, m'encanta Formentera... M’he proposat que aquests 10 o 15 anys viatjaré moltíssim amb la meva família."
L'empresari explica que només té la seva casa, en la qual s’ha gastat diners en reformes: "És maca, sí. Tinc cinema, una piscina de 50 metres... té uns 500 metres quadrats. Em vaig comprar una finca de 41 hectàrees."
"Jo em vaig separar, tinc els meus fills i la meva nòvia, i faig ara tres viatges a l'any, però dic, 'perquè vull tenir una segona residència?'", li explica a Jordi Wild.
