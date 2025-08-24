Caos ferroviari
Rodalies pateix un altre cap de setmana d’interrupcions i retards
Aquesta línia és la que ha concentrat la majoria de les incidències de dissabte i diumenge i ha obligat a posar transport alternatiu per carretera
Germán González
A partir del 27 de setembre del 2025, la línia R3 de Rodalies iniciarà un període de 16 mesos de talls de servei en dues fases per al desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. La primera fase anirà del setembre del 2025 al maig del 2026 i afectarà el tram entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga. La segona fase es farà entre el maig del 2026 i el gener del 2027, i afectarà de Mollet Santa Rosa a la Garriga. Mentre durin les obres, amb una inversió de més de 140 milions d’euros per part d’Adif, s’habilitaran autobusos per donar servei per carretera als passatgers afectats.
Això no obstant, a un mes de l’inici d’aquestes obres, l’R3 ha estat al centre de la polèmica aquest cap de setmana amb interrupcions i retards del servei per problemes tècnics. Aquest diumenge, la circulació de trens entre Parets del Vallès i Granollers Canovelles ha quedat aturada per una incidència en les desviacions. Renfe ha cancel·lat els que sortien des de l’Hospitalet de Llobregat, tot i que des de la Garriga el servei es mantenia en sentit nord.
Per solucionar provisionalment aquesta afectació, s’ha activat un servei de transport alternatiu per carretera entre Parets del Vallès i la Garriga, amb parades a Granollers Canovelles i les Franqueses, per enllaçar amb el tren cap a Ripoll. Per continuar el trajecte en direcció Barcelona, els usuaris podien utilitzar l’estació Granollers Centre de la línia R2 Nord. Renfe ha assenyalat que, des de l’Hospitalet, els passatgers poden anar a la capital catalana amb l’R1 i l’R4.
Aquesta incidència no és l’única que ha patit l’R3 aquest cap de setmana. Dissabte, la línia va estar durant diverses hores amb la circulació interrompuda amb un tall inicial entre les estacions de Montcada Bifurcació i la Garriga, que després es va ampliar al tram entre l’Hospitalet de Llobregat i les Franqueses del Vallès. Una avaria al pantògraf, utilitzat per captar el corrent elèctric, i a la catenària va provocar aquest caos en el servei que va afectar centenars de viatgers.
Per aquestes dues avaries, Protecció Civil de la Generalitat va posar en marxa el pla Ferrocat, davant l’afectació en el pas de trens que no va ser l’única. La mateixa R3 va patir retards de fins a 30 minuts en el servei dissabte al matí a primera hora per una altra incidència entre Vic i Balenyà, que es va resoldre al migdia.
Queixes dels usuaris
Els incidents a l’R3 aquest cap de setmana van generar desconcert i malestar en els usuaris. La plataforma Perquè no ens fotin el tren, que defensa el bon servei de l’R3 de Rodalies, ha destacat que no es tracta de "problemes tècnics" que provoquen aquesta situació, sinó d’"una negligència dels que tenen les responsabilitats", ha declarat el portaveu del grup, Marc Janeras, a l’ACN.
Per això, expressa la seva preocupació davant les obres previstes d'aquí a un mes per al desdoblament de la via: "Al començament del curs sempre hi ha un pic d’incidències, és un moment delicat. Amb el presagi d’ahir i avui ens temem el pitjor, que comencem un penós setembre". Janeras creu que l’R3 pot quedar "totalment tallada i paralitzada" davant qualsevol incidència, i lamenta que "els usuaris estem atrapats" en una línia que està "eternament abandonada".
Sobre les obres previstes per a finals de setembre, Janeras ha afegit que arriben amb "dos anys de retard" i s’allargaran molt més del previst, ja que l’afectació havia de ser de tres mesos i acabarà sent de 16. També remarca que, després de cinc anys de vigència del pla de Rodalies impulsat pel Ministeri de Transports, "no hi ha millora per enlloc", sinó que "es perpetua el desastre", i ha criticat el ritme lent amb què treballa l’Administració estatal. Per això, censura que en cinc anys del pla no s’ha "desdoblat ni un sol quilòmetre de la línia R3".
Els usuaris també ataquen les empreses responsables del servei per no informar els viatgers durant les incidències del cap de setmana, ja que s’han viscut situacions amb "alternatives de transport incompletes, deixant sense servei algunes estacions, canviant cada mitja hora les indicacions". Per Janeras és important que Rodalies tingui "un departament eficient de gestió d’incidències" per l’important nombre d’avaries que pateix l’R3.
Tren desallotjat a Tarragona
Aquest diumenge Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Ferrocat durant hores per un tren avariat entre les estacions de Cubelles i Cunit que ha obligat a desallotjar-lo de passatgers. Mentre ha durat la incidència, les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 han patit retards de fins a 30 minuts en les seves freqüències de pas, ja que els combois han circulat per via única. Un cop retirat el tren, la situació s’ha normalitzat.
Diversos passatgers del tren afectat han lamentat la poca informació rebuda. "Fa dues hores que estem parats i ara ens canvien de tren, sembla que pararem a Tortosa, però no sabem res, ningú ens diu res", explicava un viatger davant de les càmeres de TV3. Rodalies també informava que els trens que sortien de Tortosa amb destinació a Barcelona també tenien "una demora aproximada de 70 minuts a causa d’una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç i Cunit".
- El cotxe més elegant del món és de l'Empordà
- El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
- Pas per Figueres, Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga: el recorregut i els horaris de l'etapa altempordanesa de la Vuelta
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Detenen un home i desmantellen una plantació de marihuana en una finca de Pont de Molins
- Descobreix on aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica
- Els millors plans per aquesta setmana a l'Alt Empordà
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu