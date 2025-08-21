Frau
Creixen les estafes relacionades amb ofertes de feina
Els criminals es fan passar per empreses de recursos humans i intenten aconseguir informació personal i bancària per robar diners i dades
Germán González
L’estafa comença amb una trucada d’un número desconegut, sovint des de l’estranger, que t’informa que el departament de recursos humans d’Indeed, Infojobs o d’alguna empresa similar ha seleccionat el teu currículum. Després et demanen que afegeixis el número de telèfon que et truca a WhatsApp per continuar amb el suposat procés de selecció. Quan afegeixes aquest número a WhatsApp i mostres interès en el procés, el ciberdelinqüent comparteix informació sobre la suposada oferta de feina i, a través de l’enginyeria social, intenta guanyar-se la teva confiança per demanar-te les dades personals i bancàries.
Així actua una nova estafa cibernètica detectada per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en les últimes setmanes. Amb la trucada o el missatge d’SMS, els suplantadors d’aquests portals d’ocupació pretenen guanyar-se la confiança de la víctima que busca feina, per això traslladen la conversa a WhatsApp, per així robar informació sobre comptes bancaris.
Els responsables de l’organisme català de ciberseguretat recorden que la suposada oferta de treball no existeix ni està anunciada en cap portal d’ocupació i que els ciberestafadors pretenen robar diners de l’usuari o vendre les seves dades al mercat negre per fer altres estafes més personalitzades. També assenyalen que els estafadors poden enviar de forma massiva missatges de text amb falses ofertes de treball que persegueixen el mateix objectiu.
Per això, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya insisteix: "Si reps aquesta mena de comunicacions no en facis cas, bloqueja el número i alerta el teu entorn, sobretot si coneixes algú que busca feina. Les estafes amb falses ofertes de treball són cada vegada més habituals, ja sigui a través de trucades, SMS, correus electrònics i fins i tot per WhatsApp o Telegram. Si tens dubtes sobre una oferta de treball, contacta directament amb l’empresa que l’ofereix".
El cas d’Infojobs
Aquest juny Infojobs va anunciar que estava investigant un ciberatac en el qual es va robar una "quantitat significativa" de dades personals dels seus usuaris. Van indicar que els atacants van aconseguir entrar a les bases de dades després d’aconseguir els seus noms d’usuari i contrasenya a través d’altres pàgines web afectades per altres atacs en les quals es reutilitzaven les credencials. Els atacants accedir a informació dels perfils de candidats com el nom, el números de telèfon, l’adreça electrònica i el currículum.
