Tempesta
Un llamp mata més de 200 ovelles al Camí del Port de Vielha
L'incident obliga a modificar el traçat d'una ruta concorreguda a l'estiu
La forta tempesta elèctrica amb pedra que va caure aquest dilluns a Vielha e Mijaran (Val d’Aran) va fer impactar un llamp prop de la boca sud del túnel de Vielha, al voltant del Camí del Port de Vielha, que va matar més de 200 ovelles que pasturaven. Una part dels animals estaven al camí del Port de Vielha, que en aquestes dates és força concorregut. Malgrat que professionals del Conselh Generau d’Aran i els mateixos ramaders han procedit a apartar els cadàvers del camí, alguns punts del camí han quedat afectats. Per aquest motiu, s'ha modificat lleument el traçat i s'ha senyalitzat una alternativa temporal per evitar el pas per l’indret on hi ha més acumulació d’animals morts. El govern d’Aran expressa el suport als ramaders afectats.
Es recomana evitar el pas pel camí del Port de Vielha a la zona més pròxima a la vall de Molières, sobretot aquestes primeres setmanes, i fer ús de l’alternativa senyalitzada per evitar la zona amb més acumulació de cadàvers.
