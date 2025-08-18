Tribunals
El fiscal que investiga el blanqueig d’un oligarca rus a la Costa Brava: «Qui ho controla tot és Vladímir Artyakov»
El fill de l’oligarca de l’empresa Rostec no recorda el nom del representant de l’empresa que li va prestar a Moscou 10 milions d’euros amb els quals assegura haver comprat a la seva àvia un habitatge de luxe a s’Agaró
Tono Calleja Flórez
El fiscal d’Anticorrupció José Grinda, que amb el seu company Juan José Rosa investiga una presumpta trama de blanqueig de diners russos a s'Agaró, va defensar a l’Audiència Nacional el passat 14 de juliol després de la detenció de l’empresari rus Dmitri Artyakov, que l’autèntic capitost de la xarxa és l’oligarca de la indústria armamentística russa, pare de l’arrestat: «Hi ha prou elements per entendre que hi ha aflorament d’uns diners que han sigut sostrets a Rússia, que es produeix a Espanya del qual formen part els elements Dmitri Arkakov i Ana Kurepina, i qui controla aquest aflorament és Vladímir Arkakov», va concloure aquest funcionari públic, just abans de reclamar una fiança d’un milió d’euros. No obstant, l’instructor, Ismael Moreno, va decretar la seva llibertat sense caució.
El fiscal afirma que el magnat i conseller de l’empresa Rostec ha utilitzat el seu fill, però també la sogra de 97 anys, Anna Kurepina, per blanquejar 16 milions d’euros que va rebre de tres empreses relacionades amb el presumpte saqueig del Tresor rus durant el rescat del fons Hermitage. El mateix investigat va reconèixer que el seu pare havia visitat la vivenda en una ocasió, tot i que «fa molt temps».
«La senyora Kurepina no té diners per adquirir aquests immobles. No ens consta i a més no els té. Sol·licita préstecs i els diners que obté per pagar provenen de tres empreses que estan implicades en aquesta investigació. Són empreses que no existeixen, encara més, Digimarket Holdings Limited actualment està en procés de dissolució», adverteix el fiscal en el vídeo de la declaració, a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Aquesta mercantil xipriota «forma part de l’entramat ‘Troika Laundromat’ [bugaderia Troika]», conclou un informe de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF).
Sergei Roldugin
A més, Kurepina, prossegueix el fiscal, rep fons de la firma d’illes Verges Britàniques, Delco Networks SA: «És una altra empresa que també ofereix els seus serveis al senyor [Sergei] Roldugin, també investigat en aquest procediment», prossegueix Grinda, que al·ludeix el músic rus a qui la BBC ha definit com a «amic des de l’adolescència de Putin i fins i tot padrí de la seva filla María».
La tercera mercantil que aporta diners a la sogra de l’oligarca és la panamenya Dino Capital SA, que «també és objecte d’investigació en aquest procediment, en altres adquisicions d’immobles», completa el funcionari d’Anticorrupció, que conclou: «D’aquestes tres empreses es val l’organització criminal que va robar, que va adquirir, que va defraudar o que es va apropiar del voltant de 400 milions de dòlars del fons Hermitage, que és aquí com a acusació particular».
Pel que fa a l’origen dels diners que Dmitry Artyakov va demanar prestat per comprar-li la vivenda a la seva àvia, va declarar que la idea li la van donar els consellers de l’empresa familiar, dels quals no recorda els noms perquè “han passat molts anys” i aquests empleats canvien amb freqüència.
No recorda qui li va prestar els diners
Tampoc va recordar el nom de la persona que va representar la mercantil que li va prestar els 10 milions d’euros que assegura haver pagat a la seva àvia a Moscou, a través de Novikombank, una entitat financera que també pertany a la corporació Rostec, que dirigeix el seu pare. En la seva declaració aquest empresari rus va relatar que el 2014, quan la seva àvia «es va fer gran», va decidir vendre la mansió de s'Agaró, que ell va comprar, efectuant el pagament amb els diners prestats a Rússia.
En relació amb el motiu pel qual Kurepina, la seva àvia, va adquirir un Porsche Cayenne i una motocicleta, quan aquesta no disposava de carnet de conduir a Espanya, Dmitri Artyakov va relatar el jutge Ismael Moreno que ho va fer «per a les necessitats de la família». Però al ser preguntat pel motiu pel qual no va comprar els vehicles al seu nom, l’imputat només va ser capaç de respondre: ««Jo en aquell moment no era ningú i ella la va adquirir en la seva condició de propietària de la casa».
Però aquesta resposta va sorprendre el fiscal Grinda, que no va entendre el raonament de l’investigat: «Estem parlant de vehicles, ¿que té a veure això amb la propietat de la casa?». «Jo crec que és lògic, era una persona més gran. No podia conduir i jo era el conductor», va contestar Artyakov, segons consta en la gravació de la seva declaració.
