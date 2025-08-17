El fum dels incendis a Espanya frena les temperatures, que se situen per sota de l'esperat
Diverses estacions superen els 40 graus aquest diumenge, entre elles la d'Espolla
ACN
El fum dels incendis que hi ha actius a l'Estat ha frenat la pujada de les temperatures prevista per aquest diumenge. Els termòmetres se situen, per ara, per sota de l'esperat a conseqüència del fum que hi ha a les capes mitjanes de la troposfera, que inhibeix la intensitat del sol, segons ha explicat el Servei Meteorològic de Catalunya. A les 16 h de la tarda, diverses estacions superen els 40 graus, amb la màxima registrada a Miami Platja (40,7 graus). En qualsevol cas, el Meteocat manté que es tracta del "pitjor dia" de la tercera onada de calor que afecta Catalunya, amb ambient molt encalitjat, valors màxims que poden arribar als 44 graus al sud, vent sec i reescalfat del nord i possibilitat d'alguna tempesta seca.
Entre les màximes d'aquest diumenge a primera hora de la tarda també hi ha les observades en les estacions d'Aldover (40,4 graus), l'Ametlla de Mar (40 graus) i Espolla (40 graus). Entre els valors més elevats destaquen, sobretot, estacions del sud de Catalunya.
A Barcelona, la màxima s'ha registrat a l'Observatori Fabra (32,4 graus). A Girona s'han assolit els 38,5 graus; a Tarragona els 31,7 i a Lleida els 34,2.
En canvi, pel que fa a les mínimes, s'han observat a Das, amb 10 graus; els Guixers – Valls, amb 11,7 graus i el Pont de Suert, amb 11,9 graus.
El Meteocat manté l'avís per calor nocturna i de cara a dilluns preveu que els termòmetres vagin a la baixa.
Diverses estacions superen els 40 graus aquest diumenge i la màxima es registra a Miami Platja
- Ni Santorini ni Míkonos: 6 cales de l' que has de visitar aquest agost
- Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Absolutament deliciós
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- Les temperatures superen els 40ºC a l'Alt Empordà
- Les lones del carrer Besalú de Figueres tenen el seu precedent en els tendals de fa un segle
- Retencions a les principals vies d'accés de l'Empordà i la Costa Brava
- El Dofí consolida el lleure inclusiu sense tenir encara una seu estable a Figueres