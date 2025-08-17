Audiència Nacional
La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: “Jo no sé a què es dedica el meu pare”
Dmitri Artyakov ha reconegut que cada vegada que ve a la seva vivenda de S’Agaró a la Costa Brava entrega a cadascuna de les persones que l’acompanyen, inclosos els seus fills menors d’edat i la seva empleada de llar, 10.000 euros en bitllets, ja que només disposa d’una targeta de crèdit operativa que té un límit de 140.0000 euros; quan només en menjar fins a uns 1.200 euros diaris
Tono Calleja Flórez
Dmitry Artyakov, fill de l’oligarca rus Vladímir Artyakov, va negar en la declaració que va prestar a l’Audiència Nacional després de ser detingut el passat 14 de juliol al seu habitatge de luxe a S’Agaró (Girona) que el seu pare, considerat pròxim al president de la Federació Russa, Vladímir Putin, l’hagués utilitzat a ell i a la seva àvia, Anna Kurepina, com a testaferros per blanquejar fins a 16.026.684 euros, una part dels quals presumptament sostrets del Tresor rus.
«Jo tinc la meva vida, el meu pare la seva i la seva activitat; jo sé que treballa allà [en la corporació pública Rostec], però no sé a què es dedica». D’aquesta manera va respondre Dmitry Artyakov al fiscal d’Anticorrupció José Grinda, que l’havia advertit que el banc rus que li va prestar els diners el 2014 per comprar la vivenda de luxe de S’Agaró a la seva àvia era una filial de l’empresa en què el seu progenitor era director general. El jutge Ismael Moreno no va fer cas a la petició del fiscal, qui havia reclamat el seu ingrés a la presó amb una fiança d’un milió d’euros. Finalment, va quedar lliure.
Tant la Fiscalia Anticorrupció com els agents de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) consideren que el magnat rus Vladímir Artyakov es va valer de la seva sogra i del seu fill Dmitry per «aflorar» a Espanya una part dels fons que hauria obtingut del saqueig que va patir el Tresor rus en operacions vinculades al fons de capital rus Hermitage Capital Management, Management, que hauria superat els 200 milions d’euros. Aquestes indagacions van ser iniciades pels fiscals Juan José Rosa i José Grinda després de presentar el ciutadà britànic Bill Browder dues denúncies, una el 2017 i la segona el 2018, en les quals aportava informació concreta de dues suposades operatives de rentat de diners a Espanya, en concret a Tenerife i a Girona.
10.000 euros a cada persona
En un altre moment de la seva declaració, al ser interpel·lat pel fiscal Grinda sobre l’origen dels 225.000 euros que tenia en efectiu en el moment de la seva detenció, Dmitri Artyakov va explicar la forma en què havia portat aquests diners a Espanya: «Cada any venim entre 8 i 10 persones; i cada un només pot traslladar fins a 10.000 euros sense haver de declarar aquests diners», va indicar aquest empresari rus, que de nou va ser interpel·lat pel funcionari del ministeri públic: «Entre les persones que porten els 10.000 euros estan els seus fills menors d’edat?». A la qual cosa va respondre de forma afirmativa l’investigat, que també va reconèixer que donava 10.000 euros més a l’empleada de llar que els acompanya a la urbanització de luxe de S’Agaró, a la Costa Brava. «A cadascun dels membres li dono jo 10.000 euros», va confirmar.
Al preguntar-li de nou el fiscal Grinda pel motiu pel qual portava aquests diners en efectiu des de Rússia, quan tenia una targeta de crèdit d’un banc bielorús amb què havia comprat un cotxe amb un valor de 123.000 euros, Dmitry Artyakov va dir que aquesta targeta tenia «un límit de despesa molt limitada. No és una targeta russa. Tenim bloquejades totes les targetes a partir de les sancions que van imposar l’any 2022», va lamentar aquest empresari, que després es va veure obligat a explicar que el límit de la targeta de crèdit era d’entre 130.000 i 140.000 euros.
“Som molts entre els familiars i els amics que ens visiten. Potser en el menjar només gastem 1.200 euros al dia”
Una quantitat que no era suficient per mantenir el seu tren de vida a Espanya, va declarar el fill de l’oligarca, ja que va assegurar que la seva família és molt àmplia: «Som molts entre els familiars i els amics que ens visiten. Potser en el menjar només gastem 1.200 euros al dia», va completar.
«El meu pare és una persona molt respectable»
A preguntes del seu advocat, aquest empresari rus va voler deixar clar que des que va comprar l'habitatge a la seva àvia, de 97 anys, sempre ha pagat impostos a Espanya. «Soc un fidel contribuent. Evidentment, vaig pagar en aquell moment per l’adquisició de l'habitatge i pago tots els anys tota mena d’impostos. […] Jo no puc viure d’una altra manera, perquè el meu pare és una persona molt respectable, no puc fer-li una mala jugada, ni a ell ni a mi», va completar.
En aquest sentit, Dmitri Artyakov va rebutjar que el seu pare hagués ajudat la seva àvia a comprar la vivenda de luxe de S’Agaró, per 14 milions d’euros, que va acabar sent de la seva propietat el 2014 per quatre milions d’euros menys del que uns quants anys abans havia pagat ella, en concret per 10 milions. També va explicar que van ser els empleats de la seva empresa patrimonial, dels quals no va recordar els seus noms, els que li van comunicar quines empreses li podien prestar els diners amb què va abonar l’adquisició a Anna Kurepina, que sempre ha gaudit d’un «alt nivell de vida».
Sobre els seus ingressos personals, i preguntes del seu advocat, Dmitry Artyakov va dir que primer va treballar al seu propi restaurant a Moscou, i que després va ser director de l’Hotel Hilton a la capital russa. I que des de fa set anys dirigeix «una gran companyia de transport ferroviari», per la qual cosa té «ingressos importants a Rússia» i que per això va comprar a la seva àvia la vivenda a S’Agaró, ja que coneix l’immoble des que tenia 21 anys, i li agrada molt: «És el millor lloc d’Espanya», va completar.
