Barcelona ret homenatge a les víctimes del 17-A en el vuitè aniversari de l’atemptat
Familiars i autoritats han fet un sentit minuts de silenci i la tradicional ofrena floral
Àlex Recolons (ACN)
En el vuitè aniversari de l’atemptat del 17-A, Barcelona ha tornat a homenatjar aquest diumenge a les víctimes. El breu i emotiu acte, que ha transcorregut en un silenci respectuós, s’ha fet un any més al pla de l’Ós de la Rambla, al mosaic de Joan Miró, el mateix lloc on es va aturar la furgoneta després de l’atropellament massiu. Supervivents i familiars s'han congregat en aquest punt per recordar els seus éssers estimats i, després d’un sentit minut de silenci, han fet la tradicional ofrena floral mentre sonava ‘El cant dels ocells’.
També ho han fet, en segon terme, representants de les institucions encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Durant l'acte, una vintena de persones han desplegat pancartes contra l'Estat.
