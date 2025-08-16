Un helicòpter turístic fa un amaratge d'emergència a la Barceloneta
Rescaten el pilot i tres viatgers, que no han patit danys, i s'investiguen les causes de l'incident
Barcelona
Un helicòpter turístic ha hagut de fer un amaratge d'emergència aquest dissabte poc després de les 14 hores a Barcelona, a 200 metes de la platja de la Barceloneta. Els serveis d'emergències de la Guàrdia Urbana han rescatat el pilot i tres viatgers, que no han patit danys, i s'investiguen les causes de l'incident. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Seguretat i alcalde accidental de Barcelona, Albert Batlle, que ha apuntat a una "avaria tècnica" com a motiu del succés. L'helicòpter tampoc ha patit danys i, després d'aterrar al mar, s'ha remolcat fins al Port Olímpic. "L'incident, que podia haver estat greu, afortunadament ha quedat en un ensurt", ha dit Batlle. La nau es dedicava a fer rutes turístiques per la costa de Barcelona.
