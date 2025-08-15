Agents de paisà
El mètode d’una ciutat de Catalunya per enxampar i multar qui llença bosses d’escombraries a terra
En mig any, Manresa ha posat 42 sancions de 150 euros cadascuna a ciutadans enxampats in fraganti
Jordi Morros
En declaracions a Regió7, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha admès que la implantació del nou model de recollida d’escombraries amb contenidors tancats ha generat problemes. "Hi ha carrers que es veuen bruts, hi ha zones de contenidors que han de millorar mol i hi ha incivisme", ha explicat.
Davant de tot això ha afirmat que s’està ajustant el model. "Hi ha àmbits, sobretot al Centre Històric, hem incrementat el nombre de contenidors perquè no hi havia prou capacitat. També els dies de recollida, i la neteja de l’entorn de les illes de contenidors". Ha lamentat, però, que encara hi hagi persones que "malauradament no ho fan bé, i no ens podem permetre tenir els carrers i l’espai públic brut".
Sancions
En aquest sentit ha assegurat que encara s’ha de fer pedagogia entre totes aquelles persones que "o bé van molt despistades i no s’han assabentat que hi ha un nou model i que han d’anar a buscar una targeta, o bé que passen del sistema. En aquest cas han de saber que poden ser multades".
Des del febrer passa fins al passat juliol, es van interposar 42 multes de 150 euros a gent que tirava la bossa de les deixalles a terra. Es tracta de sancions a ciutadans que han estat enxampats in fraganti per agents de paisà de la Policia Local de Manresa, que regularment fan tasques de vigilància a illes de vianants en punts on s’ha detectat que hi ha més problemes de brutícia i deixadesa.
- A la vida et passen coses dolentes, però caus, t’aixeques i tires endavant
- S'incendia el motor d'una embarcació en una platja de Colera
- Aquesta és la programació del festival Acústica de Figueres 2025
- El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
- Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
- L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l''expulsió' dels multireincidents estrangers i 'mà dura' per als nacionals
- Els dos trams de la pujada del Castell de Figueres estaran en obres al mateix temps
- Denuncien dues persones per capturar ocells il·legalment a l'Alt Empordà