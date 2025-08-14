El temporer d'Alcarràs va morir per una insuficiència cardiorespiratòria aguda en un context "d'estrès per la calor"

Successos

Dues galledes plenes de paraguaians. / Alba Mor

ACN

Roger Segura

Lleida

Una insuficiència cardiorespiratòria aguda en un context "d'estrès per la calor" va causar la mort al temporer de 61 anys que dilluns va perdre la vida mentre treballava collint fruita a Alcarràs, al Segrià. Així ho apunta l'informe preliminar de l'autòpsia practicada dimarts a l'home, al qual ha tingut accés l'ACN. Segons els familiars de Gheorghe Vranciu, l'home es va començar a trobar malament al migdia, però els seus caps li van dir que descansés en una ombra i no van trucar a una ambulància fins a mitja tarda. D'altra banda, Fruita amb Justícia Social i altres entitats socials i sindicals de Lleida es concentraran aquest dijous a les 19.30 davant el pavelló de la Fira de Lleida, als Camps Elisis, sota el lema 'Prou abusos al camp'.

Els convocants qualifiquen "d'assassinat" la mort d'aquest treballador mentre collia fruita a més de 40 graus i expliquen que la protesta també vol denunciar "l'explotació i el racisme" i reivindicar "drets i dignitat per qui treballa la terra".

Agroalimentària El Pla, l'empresa per a la qual treballava l'home a través d'una ETT, va explicar aquest dimecres que iniciaria una revisió interna "exhaustiva" amb l'objectiu de reforçar els protocols de prevenció. Per la seva banda, Empleo Express, l'empresa de treball temporal, va indicar que l'home havia rebut formació i informació en riscos laborals. 

