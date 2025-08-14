Reunió urgent després del succés
La Generalitat reforçarà les inspeccions al camp després de la mort per calor d’un temporer a Lleida
Agricultura planteja revisar els protocols actuals, tenint en compte que les temperatures extremes són cada vegada més habituals
Un temporer de 61 anys mor a Alcarràs per un cop de calor quan treballava més de 40ºC
María Jesús Ibáñez
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat reforçarà les inspeccions a les finques agrícoles per confirmar que en totes s'estan complint les mesures de seguretat i prevenció de la salut laboral durant els episodis de calor extrema previstos per als pròxims dies. El departament, que no descarta activar protocols extraordinaris si la situació meteorològica es complica i empitjora, ha convocat aquest dijous les organitzacions del sector a una reunió d’urgència, després de la mort dimarts d’un temporer en una explotació d’Alcarràs (Segrià), presumptament per un cop de calor.
En tot cas, la delegada d’Agricultura a Lleida, Núria Gil, ha insistit que cal treballar de manera coordinada amb altres departaments de la Generalitat (això inclou Salut i també Empresa i Treball) per revisar i millorar els protocols actuals davant els casos, cada vegada més recurrents de calor extrema i adaptar-los a la nova realitat". Gil ha demanat també prudència en tant no es disposi dels resultats definitius de l’autòpsia i de l’expedient de Treball, per determinar amb rigor les causes de la mort.
Actualment, els empresaris agrícoles estan obligats a adaptar els horaris dels seus treballadors per evitar les hores de màxima insolació, incrementar els períodes de descans, facilitar punts d'hidratació suficients i assegurar-se que l'empleat utilitza un equipament adequat per protegir-se del sol. "Hem de treballar conjuntament, any rere any, per millorar professionalitzar encara més la campanya agrària i garantir unes condicions laborals segures, especialment en períodes d’emergència climàtica com l’actual", ha insistit la delegada a Lleida.
Davant les denúncies del sector per l’assenyalament que han patit després d’aquest cas, Gil ha remarcat que "els agricultors i el món rural formen part essencial del teixit socioeconòmic, per la qual cosa cal evitar la criminalització del sector agrari i del territori", ha demanat. "És injust i contraproduent reduir-los a estereotips negatius: la gran majoria d’explotacions treballen amb rigor i compleixen la normativa i el Govern vetllarà per garantir que així sigui", ha assegurat la directora dels serveis territorials.
