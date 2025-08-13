Motor
VÍDEO | Aston Martin prova un cotxe d'un milió d'euros a Catalunya
El superesportiu híbrid de 1.000 CV, encara pendent de sortir al mercat, ha estat vist aquest dimarts circulant per l’eix Transversal
Alba Díaz | Gemma Sanllehí
No és habitual creuar-se amb un superesportiu de gairebé un milió d’euros circulant per Catalunya. Aquest dimarts, un Aston Martin Valhalla —el nou híbrid endollable de la firma britànica, concebut per situar-se per sota del Valkyrie i pensat per a un ús més quotidià— ha estat caçat a l’eix Transversal, a l’altura del polígon de Santpedor, durant una sessió de proves a carretera oberta.
El model, que combina un motor V6 central amb tecnologia híbrida i és capaç d’assolir els 350 km/h i accelerar de 0 a 100 km/h en només 2,5 segons, es troba en la fase final del seu desenvolupament. Entre els seus trets distintius hi ha les portes dièdriques, el volant d’inspiració de competició i unes exclusives lleves de canvi en forma d’ala. L’interior ofereix detalls pràctics com espai per a equipatge darrere dels seients i un muntatge per al telèfon del conductor.
Inicialment previst per a entrar en producció a finals de 2021, el projecte ha patit diversos endarreriments. La fabricació del prototip va començar el segon trimestre del 2025, amb una producció limitada a 999 unitats i un preu estimat que ronda el milió d’euros.
La presència del vehicle al Bages confirma que Espanya, juntament amb el Regne Unit, és un dels escenaris escollits per a les últimes proves d’aquest cotxe d’edició limitada, que promet ser el model més ben situat en la gamma actual d’Aston Martin.
