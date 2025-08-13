Successos
El fill del temporer mort a Alcarràs per la calor: "El van deixar morir estès al camp"
Gheorghe Vranciu es va començar a trobar malament cap a les dues del migdia, va demanar auxili a la seva encarregada i aquesta li va instar a reposar a l’ombra d’un arbre
Elisenda Colell | Gabriel Ubieto
"Al meu pare el van deixar morir al camp, el van deixar estès sota un arbre. Ningú va trucar a l’ambulància, ningú va avisar la família. Va morir sol", lamenta Ovidio Vranciu, fill de Gheorghe Vranciu, el temporer de 61 anys que va morir aquest dilluns en un camp de fruita entre les localitats d’Alcarràs i Torres de Segre, a Lleida. La família explica que en Gheorghe es va començar a trobar malament cap a les dues del migdia, va demanar auxili a la seva encarregada i aquesta li va instar a reposar a l’ombra d’un arbre, on va acabar morint dues hores després. "Ningú va trucar a l’ambulància", denuncia el fill. L’informe forense provisional de la mort, al qual ha tingut accés aquest diari, determina que la causa del decés va ser "estrès per la calor", tot i que els Mossos estan fent més proves complementàries.
Feia més de 18 anys que Gheorghe Vranciu vivia a Lleida, però era originari de Romania. "Ha treballat tota la vida de soldador, a la construcció i també al camp", explica el seu fill. Feia poc que s’havia reincorporat a la feina després de passar un temps de baixa per dolors lumbars a l’esquena i retenció de líquids a les cames. El passat dijous 7 d’agost, però, va tornar a treballar, segons relata el fill.
Vranciu estava empleat, com la majoria dels 12.000 temporers que recullen fruita aquest estiu a Catalunya, a través d’una empresa de treball temporal (ETT). Concretament, estava contractat per Empleo Express per a l’empresa Agroalimentaria El Pla SL, amb seu a Mollerussa. Segons consta al BORME, aquesta societat està administrada per Ignasi Argilés Figuerola, que també és director de producció del Grup Nufri, un dels principals grups agroalimentaris de Catalunya. A preguntes d’aquest mitjà, fonts oficials del Grup Nufri neguen tenir cap vinculació directa amb el succés.
Segons explica la família, Vranciu cobrava el salari mínim. Cada matí, tres companys de feina el recollien a casa seva, a Lleida, i el portaven cap al camp de fruita situat entre Alcarràs i Torres de Segre. Aquest dilluns passat ja no va tornar.
"El meu pare treballava de les set del matí fins a les 17.30 hores, amb una pausa de mitja hora per dinar al mateix lloc", explica el fill. Unes 10 hores diàries, exposat en les hores de temperatura més elevada (i de més risc). Els serveis de prevenció de diverses empreses agrícoles de la zona recomanen aquests dies no collir fruita més enllà de la una del migdia. No obstant això, segons el sindicat CCOO, és habitual que hi hagi finques que allarguin els horaris.
Poc després de la pausa per dinar, Vranciu es va començar a trobar malament. "A les 14 hores, el meu pare va avisar l’encarregada que no es trobava bé. Ella li va respondre que l’únic que li passava és que anava begut, quan el meu pare no bevia. Li va dir que anés al final de la filera dels fruiters que estaven collint, i es va asseure sota un arbre, a l’ombra. Ningú va trucar llavors a l’ambulància, ni el van portar a casa, ni tan sols ens van avisar", es queixa el fill.
L’ambulància no va arribar a temps
Segons el relat de la família, a les 15.30 hores, una hora i mitja després que el temporer comencés a mostrar símptomes de malestar, diversos companys es van acostar per veure com estava. "El van veure a terra, ja estava convulsionant. Van començar a tirar-li aigua i van trucar a l’ambulància", explica el fill. Un dels companys de feina de Vranciu confirma a aquest diari el que va passar. "A la una, mentre dinàvem, li vaig preguntar a en Gheorghe com es trobava i em va dir que bé". Mitja hora després, els van separar en diferents files de fruiters i no el va tornar a veure fins a les 15.30, sota l’ombra d’un arbre. "Estava convulsionant, inconscient, no responia", relata. Aquest treballador explica que li va donar aigua i van trucar a l’ambulància, però no van poder salvar-lo.
Segons el seu relat, els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van presentar al camp de fruiters cap a les 16.30 hores. L’informe forense revela que Gheorghe Vranciu va morir d’"insuficiència cardiorespiratòria aguda en el context d’estrès per calor". Segons aquesta primera autòpsia, la mort es va produir entre les 16.24 i les 16.50 hores de la tarda de dilluns. "L’ambulància va intentar reanimar-lo, però va ser impossible. El meu pare ja era mort", assegura el fill. Lamenta que l’empresa no s’hagi posat en contacte amb la família i explica que es va assabentar de tot el que havia passat a les vuit del vespre, gràcies a una trucada del rector de l’església ortodoxa de Lleida.
Amenaces d’acomiadament
"Dilluns estàvem treballant a 42 °C", es queixa un dels temporers que treballava amb Vranciu, que demana l’anonimat per por a represàlies. Segons confirma aquest treballador, de dilluns a divendres fan 10 hores al dia, amb només mitja hora de descans a la una del migdia; més sis hores addicionals el dissabte, que acaben a la una. Explica que fa setmanes que aquests treballadors de la fruita demanen treballar només fins a la una del migdia per les altes temperatures, com es fa en algunes finques.
"Però ens diuen que no, que qui no vulgui treballar fins a dos quarts de sis de la tarda que no torni l’endemà. És impossible treballar a 41 o 42 °C", assegura aquest empleat. Aquest mateix treballador indica que en aquestes instal·lacions hi treballen unes 50 persones i que són habituals les queixes per la calor. Aquest dimarts, després de la mort de Vranciu, l’empresa ha suspès la recol·lecció de la fruita i els empleats s’han quedat a casa.
