Un temporer mor a Alcarràs presumptament per un cop de calor

El treballador va patir un mareig i els serveis mèdics no el van poder reanimar

Temporers fent la pausa per dinar durant la recol·lecció de nectarina en un camp als afores d’Alcarràs.

Gabriel Ubieto

Barcelona

Un temporer va morir aquest dilluns passat a la tarda mentre treballava collint fruita en una finca d’Alcarràs, al Segrià, segons ha pogut confirmar l’agència ACN. Els Mossos van ser alertats cap a les 16.45, coincidint amb el pic de l’onada de calor, amb temperatures pròximes als 41 ºC al municipi. Segons les primeres informacions, l’home es va marejar i es va començar a trobar malament.

Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a una finca situada vora la carretera de Vallmanya, però quan van arribar l’home no presentava signes vitals i no el van poder reanimar. Segons els Mossos, ara s’està pendent de conèixer els resultats de l’autòpsia per aclarir les causes de la mort i determinar si es tracta d’un accident laboral.

