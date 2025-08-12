Altes temperatures
Un temporer mor a Alcarràs presumptament per un cop de calor
El treballador va patir un mareig i els serveis mèdics no el van poder reanimar
Gabriel Ubieto
Un temporer va morir aquest dilluns passat a la tarda mentre treballava collint fruita en una finca d’Alcarràs, al Segrià, segons ha pogut confirmar l’agència ACN. Els Mossos van ser alertats cap a les 16.45, coincidint amb el pic de l’onada de calor, amb temperatures pròximes als 41 ºC al municipi. Segons les primeres informacions, l’home es va marejar i es va començar a trobar malament.
Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a una finca situada vora la carretera de Vallmanya, però quan van arribar l’home no presentava signes vitals i no el van poder reanimar. Segons els Mossos, ara s’està pendent de conèixer els resultats de l’autòpsia per aclarir les causes de la mort i determinar si es tracta d’un accident laboral.
- El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: 'De vegades és la teva vida o la seva
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- Agenda de la setmana de l'11 al 17 d'agost a l'Alt Empordà
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Nit d'insomni a l': en alguns punts gairebé s'ha arribat als 30 °C
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- El 2% dels malalts mentals greus es neguen a ser atesos: 'Sense una solució, els aboquem a la presó o al cementiri