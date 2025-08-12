Successos
Els Mossos desarticulen un grup criminal que robava amb força empreses arreu de Catalunya
Els agents detenen vuit homes acusats de saquejar caixes fortes i robar per valor de més de 100.000 euros
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que robava amb força en empreses arreu de Catalunya. En concret, agents de la policia catalana de Granollers han detingut a Tordera vuit homes acusats de saquejar caixes fortes i robar per valor de més de 100.000 euros. La policia ha relacionat el grup amb sis robatoris amb força del mes de juliol a Granollers, la Garriga, Viladecans, Mollerussa i Sant Feliu de Llobregat. La investigació va començar el 14 de juliol arran d'un robatori en una empresa de Granollers. Els lladres inutilitzaven les càmeres i les alarmes, accedien amb força als locals i obrien la caixa forta amb radials, fugint després amb vehicles de lloguer.
Segons han explicat els Mossos en un comunicat, els lladres sempre feien servir el mateix modus operandi. Sabotejaven el subministrament elèctric durant el cap de setmana -quan no hi havia treballadors- per inutilitzar les càmeres de seguretat i deixar sense alimentació el sistema d'alarma. Després, vigilaven les instal·lacions per assegurar-se que no venia ningú a reparar-ho i quan s'esgotava la bateria de l'alarma, entraven sense risc de ser interceptats.
Arran de la seva investigació, els mossos van poder identificar un vehicle que els va permetre arribar fins als seus ocupants. Els agents van poder relacionar el grup amb altres robatoris a la demarcació de Girona, i amb sis robatoris a Granollers, la Garriga, Viladecans, Mollerussa i Sant Feliu de Llobregat.
En el cas del robatori de Viladecans, els lladres es van endur 700 ordinadors portàtils valorats en uns 60.000 euros.
Amb tota la investigació, els agents van fer una entrada i escorcoll en un domicili dels presumptes autors a Tordera, on van detenir els vuit membres del grup criminal. Allà hi van trobar una gran quantitat d'eines industrials, radials, guants de treball, peces de neoprè, roba, calçat, rellotges, gorres, telèfons mòbils, ordinadors, diners en efectiu, càmeres fotogràfiques, etc.
Tot el material recuperat té un valor al mercat que supera els 100.000 euros. El material sostret més els danys que van produir a les naus en forçar-les va causar un dany patrimonial de més de 170.000 euros.
Els vuit detinguts van passar el 9 d’agost a disposició judicial al jutjat d’instrucció número 2 de Granollers.
