Risc per la salut
Salut demana evitar el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia
S’ha confirmat la presència esporàdica del virus en aquests mamífers mentre que els gossos autòctons no són un perill
La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut fa una crida per evitar el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia, una malaltia molt greu, gairebé sempre mortal, que pot afectar tots els mamífers. Segons informa Salut en un comunicat, un 21% de mossegades o esgarrapades notificades a Catalunya es considera de risc per la possibilitat de contagi d’aquesta malaltia, per contacte tant amb ratpenats dins o fora del territori com amb d’altres animals en països amb ràbia endèmica. A Catalunya, com en altres comunitats i països europeus, s’ha confirmat la presència esporàdica de ratpenats infectats pel virus de la ràbia europeu, mentre que no hi ha risc de contagi per animals terrestres autòctons com gossos, gats i fures.
Catalunya actualment està lliure de ràbia endèmica terrestre. No s’han detectat casos des del 1978, excepte un cas en un gos el 2013, importat d’un país endèmic. Durant els darrers anys s’han dut a terme campanyes destinades a la vacunació d’animals domèstics enfront d’aquesta malaltia per evitar-ne la infecció i conseqüentment la transmissió humana.
Segons dades del Departament de Salut, des de l’1 de gener fins al 29 de juliol, s’han registrat a Catalunya 88 mossegades o esgarrapades per part d’animals: 38 (43%) de gossos i 22 (25%) de ratpenats, en línia amb les notificacions d’anys anteriors.
Cada any es reporten a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) més d’un centenar d’agressions a persones per part d’animals. Aquests atacs es produeixen majoritàriament per gossos (58%) i ratpenats (13%). La resta són de gats, rates, mascotes exòtiques i altres animals salvatges.
Aquests atacs succeeixen amb més freqüència durant l’estiu, és a dir, el juny, juliol i agost, amb l’11%, el 21% i el 14% del total de mossegades, respectivament. Molts dels incidents ocorren en viatges de turisme (22%) i, dins de Catalunya, al carrer (16%), en l’entorn domèstic (15%) i en camins rurals (5%). Els països de destí turístic on més incidents d’aquest tipus es reporten són Tailàndia (20%), Marroc (16%), Índia (11%), Romania (5%) i Bali (3,5%).
Una malaltia mortal que necessita tractament postexposició per prevenir-la
Aquest virus es transmet habitualment per la saliva d’animals infectats a través de mossegades, esgarrapades o llepades sobre ferides obertes o mucoses. Els ratpenats són els principals portadors de la ràbia al nostre entorn.
Per prevenir el contagi de la malaltia a persones que han patit una agressió per part d’animals considerats de risc, és necessària l’administració d’immunoglobulina antiràbica i el seguiment d’una pauta vacunal, posteriorment a l’exposició de risc. Enguany, un 63% de les exposicions notificades a la XVEC ha requerit aquestes actuacions davant la possibilitat de contagi.
Si s'administra després del contacte de risc, la vacuna és eficaç per prevenir la malaltia, però una vegada se'n desenvolupen els símptomes, no hi ha cap tractament per sobreviure a la malaltia, informen des de Canal Salut,
La conselleria recomana que, si una persona troba un ratpenat, no el toqui encara que sembli inofensiu o ferit i, en aquest cas, avisi els Agents Rurals perquè gestionin la situació.
En cas de mossegada, esgarrapada o llepada d’un animal considerat de risc, tant a Catalunya com a qualsevol altre territori, a més de rentar immediatament la ferida amb aigua i sabó per reduir el risc d’infecció, cal consultar amb un centre assistencial perquè valori les actuacions necessàries.
