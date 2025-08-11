Successos
Condemnat per enverinar les aus que amenaçaven els seus coloms
Els Agents Rurals van sorprendre el sospitós quan intentava desfer-se del cadàver d'un astor
Germán González
Un jutjat penal de Sabadell ha condemnat a un aficionat a la colombofilia a pagar una multa de 2.400 euros per un delicte contra la fauna després que els Agents Rurals descobrissin que deixava esquers amb verí en una zona forestal pròxima a Sabadell per a evitar que els ocells rapaços ataquessin als coloms que cuidava. El condemnat tenia una barraca en la qual guardava coloms esportius i també duia a terme la mateixa activitat en un club pròxim.
Segons la sentència, el 2021 el sospitós va col·locar esquers amb plaguicida, un producte "expressament prohibit per la llei" perquè els coloms "no sofrissin cap mena de molèstia per part dels ocells rapinyaires que naturalment habitaven als voltants d'aquells recintes destinats a aquest ús recreatiu".
Aquests depredadors estan legalment protegits per la normativa i no poden ser "molestades i menys encara que se'ls causi la mort o lesions". A més, la sentència remarca que l'home era conscient que els rapinyaires moririen pel consum d'aquests esquers enverinats i també que afectaria els altres carnívors que s'alimenten de la seva carn.
El 4 de març del 2022 el condemnat va deixar esquers impregnats de verí suficient "per a produir l'eliminació d'ocells rapinyaires i la resta de fauna carnívora" prop del seu colomar. Un d'aquests esquers va ser ingerit per un astor que va morir a l'instant. Efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) dels Agents Rurals van sorprendre el sospitós quan introduïa el cadàver de l'astor dins del seu vehicle per a desfer-se d'ell.
Els agents van recuperar el cadàver de l'ocell i van començar una "complexa" recerca que els va permetre trobar diversos esquers amb verí i comprovar els danys que havia causat en el medi natural. Els que es van descobrir al costat del cadàver de l'astor es van analitzar en el centre de Recuperació de la Fauna Salvatge de Torreferrussa, en l'Institut Nacional de Toxicologia i en l'Institut de Recerca en Recursos Cinegètics (IREC). En ells es va identificar restes d'un producte molt tòxic usat contra les plagues.
A més de la multa penal, el condemnat haurà d'abonar 2.220 euros corresponents al cost de la recerca duta a terme pels agents i 300 euros com a indemnització per la mort de l'astor, una espècie legalment protegida. La suma total que ha d'afrontar ascendeix a 2.520 euros en concepte de responsabilitat civil.
Grups especialitzats
Els agents del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) estan entrenats en detecció, recerca i persecució de delictes ambientals, especialment en l'ús de verins, una pràctica il·legal que posa en perill la biodiversitat i a les persones si la substància tòxica entra en la cadena alimentària
El condemnat entrenava coloms missatgers en l'àmbit de la modalitat esportiva. El concurs consisteix a observar quin dels mascles aconsegueix copular o quedar-se amb la femella el temps més gran possible.
Aquesta activitat es realitza en un escenari pràcticament rural, molt prop d'espais naturals on viuen altres animals salvatges. Per això atreu rapinyaires com a astors, falcons i ratoners, que els capturen amb facilitat perquè els coloms volen en grans grups, van molt pendents del seu objectiu i poden aprofitar-se del seu cansament.
