Successos
Una burilla llençada a l'Eix Transversal costa 500 euros i la pèrdua de 6 punts al carnet a un conductor
Els Mossos recorden que tirar qualsevol objecte a la via és una infracció greu que pot provocar accidents o incendis
Alba Díaz
Un conductor ha estat sancionat amb 500 euros i la pèrdua de sis punts del permís de conduir per llençar una burilla de cigarreta a l'eix Transversal, a l’altura de Manresa. En un vídeo difós pel cos policial a les xarxes socials, es pot veure un vehicle negre circulant darrere d’un camió cisterna a la C-25, a punt d'agafar el carril de sortida que enllaça amb la C-55. És en aquest instant quan el conductor llença la burilla per la finestra, un gest que queda enregistrat i que ha servit com a prova per imposar la sanció.
Segons han informat els Mossos d’Esquadra, accions com aquesta no només suposen un risc per a la seguretat viària, sinó que també poden provocar incendis, especialment en zones amb vegetació seca.
La policia recorda que llençar qualsevol objecte a la via és una irresponsabilitat i està prohibit pel Reglament General de Circulació.
- Un aparatós xoc frontal entre dos cotxes deixa un ferit a Figueres
- Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua