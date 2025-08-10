Cau el sistema de megafonia i informació en diverses estacions de Rodalies

Renfe recomana als usuaris que s'informin sobre les destinacions dels combois al frontal i als laterals dels trens

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu. / MANU MITRU

ACN

Una incidència tècnica provoca aquest diumenge que el sistema de megafonia i informació en diverses estacions de Rodalies estigui "temporalment fora de servei". L'avaria s'ha iniciat a l'inici del servei, pels voltants de les 06.00 hores del matí, i afecta principalment les estacions de rodalia de Barcelona, segons ha detallat Renfe. La companyia recomana als usuaris que s'informin sobre les destinacions dels combois al frontal i als laterals dels trens. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència, però encara no hi ha previsió de restabliment del servei de megafonia i d'informació.

