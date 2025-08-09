La segona onada de calor s'estrena amb màximes que freguen els 41ºC a Ponent i el Pirineu Occidental
Destaquen els 40,6ºC d'Oliola, els 40,4ºC de Tremp, els 40,1ºC d'Albesa i els 40ºC de Lleida
ACN
La segona onada de calor de l'estiu s'ha estrenat aquest dissabte amb màximes que han fregat els 41ºC a Ponent i el Pirineu Occidental, especialment a les comarques de la Noguera, el Segrià, l'Urgell i el Pallars Jussà. A les 18.00 hores, destaquen registres com els 40,6ºC d'Oliola, els 40,4ºC de Tremp, els 40,1ºC d'Albesa, 40ºC a Lleida i 39,9ºC a Seròs, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté activa l'alerta per calor intensa a les comarques de Ponent i el Pirineu Occidental fins a mitjan setmana vinent. Demà diumenge es mantindrà la calorada a les mateixes comarques i s'hi afegiran la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
En paral·lel, les nits també seran tropicals a gran part del litoral i el pic de la calor es preveu entre diumenge i dilluns. Es demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure –incloses les activitats laborals– i persones amb malalties cròniques.
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres
- La construcció del nou Pump Truck d’Empuriabrava començarà al setembre
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- Torna una de les proves més emblemàtiques del trail running a l’Alt : la Cursa del Fau
- El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica