La segona onada de calor s'estrena amb màximes que freguen els 41ºC a Ponent i el Pirineu Occidental

Destaquen els 40,6ºC d'Oliola, els 40,4ºC de Tremp, els 40,1ºC d'Albesa i els 40ºC de Lleida

Imatge del carrer de Pi i Margall de Lleida, amb gent a l'ombra i un termòmetre que indica una temperatura de superior als 40 graus

Imatge del carrer de Pi i Margall de Lleida, amb gent a l'ombra i un termòmetre que indica una temperatura de superior als 40 graus / Ignasi Gómez

ACN

Barcelona

La segona onada de calor de l'estiu s'ha estrenat aquest dissabte amb màximes que han fregat els 41ºC a Ponent i el Pirineu Occidental, especialment a les comarques de la Noguera, el Segrià, l'Urgell i el Pallars Jussà. A les 18.00 hores, destaquen registres com els 40,6ºC d'Oliola, els 40,4ºC de Tremp, els 40,1ºC d'Albesa, 40ºC a Lleida i 39,9ºC a Seròs, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté activa l'alerta per calor intensa a les comarques de Ponent i el Pirineu Occidental fins a mitjan setmana vinent. Demà diumenge es mantindrà la calorada a les mateixes comarques i s'hi afegiran la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

En paral·lel, les nits també seran tropicals a gran part del litoral i el pic de la calor es preveu entre diumenge i dilluns. Es demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure –incloses les activitats laborals– i persones amb malalties cròniques.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
  2. Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
  3. Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
  4. Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres
  5. La construcció del nou Pump Truck d’Empuriabrava començarà al setembre
  6. Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
  7. Torna una de les proves més emblemàtiques del trail running a l’Alt : la Cursa del Fau
  8. El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica

La segona onada de calor s'estrena amb màximes que freguen els 41ºC a Ponent i el Pirineu Occidental

La segona onada de calor s'estrena amb màximes que freguen els 41ºC a Ponent i el Pirineu Occidental

Els empresaris de Roses renoven la seva marca de promoció turística per potenciar la desestacionalització

Els empresaris de Roses renoven la seva marca de promoció turística per potenciar la desestacionalització

Funky, ritme, bon rotllo, soul i molt de show, la fórmula d'èxit de Kool & The Gang

Funky, ritme, bon rotllo, soul i molt de show, la fórmula d'èxit de Kool & The Gang

Trump anuncia que es reunirà amb Putin el pròxim divendres a Alaska per tractar sobre la guerra a Ucraïna

Trump anuncia que es reunirà amb Putin el pròxim divendres a Alaska per tractar sobre la guerra a Ucraïna

L'incendi d'una embarcació a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua

L'incendi d'una embarcació a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua

Els EUA ofereixen 50 milions de dòlars de recompensa per Maduro

Els EUA ofereixen 50 milions de dòlars de recompensa per Maduro

Vídeo | Dos homes vestits amb roba de dona, pits falsos i perruques intenten robar en una joieria de Barcelona

Vídeo | Dos homes vestits amb roba de dona, pits falsos i perruques intenten robar en una joieria de Barcelona
Tracking Pixel Contents