Successos
Alerten que hi ha dos gossos a la muntanya de Tor que campen lliures i poden perseguir els animals que hi pasturen
Els Agents Rurals han acudit a la zona, però els gossos no s’han deixat capturar
A la muntanya de Tor, al Pallars Sobirà, hi passen l'estiu uns 200 cavalls en llibertat. Aquests dies el seu propietari, Pablo Moreno, ha alertat amb una trucada al 112 que hi ha dos gossos que campen lliure i poden perseguir els animals, ja que tots els gossos tenen l'instint de perseguir el ramat. Els gossos fa dies que volten sols ha indicat Moreno. Els Agents Rurals han acudit aquest divendres a la muntanya de Tor per donar resposta a un avís que alertava de dos gossos en llibertat, un amb una corretja penjant i un altre amb ferides. Els gossos no s’han deixat capturar i, en la inspecció ocular, han determinat que es tracta dels dos gossos que no s’havien pogut capturar en aquest mateix indret al mes de juliol.
Moreno ha recordat que ja a finals de juliol va denunciar que dins d'un vehicle abandonat de la muntanya de Tor hi havia quatre gossos tancats. L’Ajuntament d’Alins es va fer responsable dels quatre gossos tancats en un cotxe. Segons aquest veí de Tor, els animals són propietat de Josep Cases, veí de Sort i regidor de l'Ajuntament d'Alins pels socialistes.
Moreno ha dit que aquests dos gossos han aparegut a la muntanya després que li'n retiressin quatre. Un té ferides i l'altre porta una corda que li estreny al coll, ha apuntat.
Els Agents Rurals han constatat que la persona propietària els alimenta i els dona beure i no han percebut un deteriorament de l’estat de salut o ferides.
En el marc de la col·laboració que ofereixen els Agents Rurals a l'ajuntament, que és qui té les competències en matèria d’animals de companyia, continuaran les actuacions per capturar-los.
Problemes que s'arrosseguen des de fa temps
L'avís d'un ciutadà a través del 112, el 24 de juliol, Agents Rurals conjuntament amb Mossos d'Esquadra i l'alcalde d'Alins ens desplacem a la muntanya de Tor per comprovar la presència de gossos tancats dins d'un vehicle.
A la zona, localitzem un total de sis gossos i comprovem que cap d'ells duia microxip, ni estaven censats. Quatre estaven lligats dins d'un vehicle abandonat i dos gossos més estaven als voltants, sense deixar-se capturar. Tots disposaven d’aigua i aliment. Segons la inspecció ocular es va comprovar que els animals feia dies que estaven a l’interior del vehicle.
Els Agents Rurals van denunciar al propietari dels gossos per no identificar correctament els animals, per tenir-los lligats i albergar-los permanentment dins d'un vehicle estacionat.
Segons la Llei de protecció dels animals, tots els animals de companyia han d’estar identificats amb microxip i censats, i en cap cas un vehicle pot ser el seu lloc d’allotjament. Es tractaria d'una infracció, que pot ser considerada molt greu, tot i que la quantia de la infracció la determinarà l’òrgan sancionador.
Els veïns de Tor, ja fa un any, van presentar diverses denúncies per la presència d'una desena de cavalls abandonats a la muntanya de Tor. Es tractava "d'animals sense control" que finalment va retirar l'Ajuntament d'Alins amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals. Cases va negar que els cavalls estiguessin abandonats, ja que estaven en bon estat i amb aliments disponibles.
