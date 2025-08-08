Primer aniversari
Puigdemont defensa el seu fugaç retorn i fugida un any després: "Avui encara estaria a la presó"
"Em volien empresonat i inhabilitat, el meu deure era fer just el contrari", assegura
Carlota Camps
L’expresident Carles Puigdemont ha explicat, un any després del seu fugaç retorn a Barcelona, els motius que el van portar a fugir de nou i a no intentar entrar al Parlament. “Em volien empresonat i inhabilitat, el meu deure era fer just el contrari”, ha defensat en un missatge a les xarxes socials, on dona per fet que, si s’hagués deixat detenir, “encara estaria a la presó” i a punt de ser “jutjat i condemnat”.
Puigdemont va tornar d’incògnit, amb una ordre de detenció activa —malgrat estar vigent la llei d’amnistia—, i va irrompre en un acte organitzat per donar-li la benvinguda al costat de l’Arc de Triomf de Barcelona. Però, després d’un breu discurs, va tornar a fugir, sense que els Mossos d’Esquadra aconseguissin detenir-lo.
El líder de Junts explica que la seva intenció en tornar a Catalunya era acudir al Parlament i intervenir en la investidura de Salvador Illa, tal com havia promès en campanya, per “evidenciar una greu anomalia democràtica” i situar-hi “un gran focus, donada la passivitat del president del Govern a l’hora de denunciar el que és, literalment, una actitud colpista del Suprem” per no aplicar-li la llei d’amnistia.
“Era conscient del risc enorme i de la gran probabilitat que acabés detingut i enviat a Madrid per ser empresonat de manera incondicional. Avui encara estaria a la presó, i probablement a punt de ser jutjat i condemnat, perquè a Espanya hi ha coses i persones que estan per sobre de la llei i de la seva pròpia Constitució. Ja m’enteneu: que qui pugui fer alguna cosa, que la faci”, conclou, recordant la petició de l’expresident del Govern José María Aznar.
Puigdemont ha recordat que aviat es compliran vuit anys des que està “a l’exili, mal que els pesi a alguns” i ha carregat contra la “normalitat” que reivindica el Govern d’Illa. “Si la propaganda i els propagandistes no perden ocasió per predicar l’evangeli de la mentida més bonica de la ‘normalitat’, el nostre deure és desemmascarar-los sempre que tinguem ocasió. Mantenir la posició no sempre és còmode ni agradable. Però és una actitud fonamental que no hauríem d’abandonar mai, per més enfadats, decebuts o desanimats que estiguem”, anota.
