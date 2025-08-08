Un any de la investidura
L’oposició posa nota al primer curs d’Illa: Junts el “suspèn”, el PP ho veu una “estafa” i els Comuns l’envien “al setembre”
Final de curs és sinònim de vacances, però també de balanç i notes
Carlota Camps
Final de curs és sinònim de vacances, però també de balanç i notes. Just el dia que se celebra el primer any de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, l’oposició ha aprofitat per qualificar les polítiques posades en marxa pel Govern durant aquests 365 dies. Des de Junts consideren que la puntuació ha de ser un "suspens" i creuen que Catalunya està "pitjor ara" que fa 12 mesos. El PP és encara més contundent i qualifica l’Executiu socialista d'"estafa" per fer "cessions a colpistes", en referència als partits independentistes. I, finalment, els Comuns creuen que Illa "necessita millorar" i avisen que haurà d'acudir a les recuperacions del setembre.
Així s’han expressat els portaveus de les tres formacions en declaracions al Parlament de Catalunya. Mònica Sales, de Junts, ha acusat el Govern de "mala gestió", posant el focus especialment en les deficiències del servei de Rodalies i les polèmiques que han afectat la conselleria d’Educació. A més, ha definit el Govern com a "incomplidor" per no haver tirat endavant els pressupostos malgrat haver-ho promès, i ha denunciat contradiccions entre els pactes d’investidura i els acords finalment firmats amb el Govern en matèries com el finançament i el traspàs dels trens.
"Estem pitjor que fa un any, el Govern ha suspès", ha afirmat Sales, mentre ha denunciat una "desnacionalització permanent" de Catalunya i ha acusat el president de "desmerèixer" la llengua catalana.
Les recuperacions dels Comuns
Illa tampoc no arriba a l’aprovat per als Comuns, socis prioritaris del Govern. "Necessita millorar, va a setembre", ha afirmat el portaveu del grup parlamentari, David Cid, posant el focus en els problemes d’accés a l’habitatge i el funcionament de Rodalies. Per Cid, el Govern "suspèn clarament" sobre la xarxa ferroviària i veu Illa "despistat" i amb "les prioritats equivocades" a l’apostar per l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat sense tenir solucionada la mobilitat dins de Catalunya.
També ha insistit en avenços en polítiques d’habitatge i ha advertit al Govern que, si vol aprovar els pressupostos, primer ha de complir amb els acords prèviament assolits en aquesta matèria, que serien "el cos d’inspectors, la unitat antidesnonaments" i el "registre de grans tenidors".
Una "estafa" per al PP
Per la seva banda, el portaveu del PP a la Cambra catalana, Juan Fernández, ha acusat el president de ser una "estafa" i una "decepció" per a "tots els catalans". Fernández ha assenyalat Illa per actuar com un "salvavides per a Pedro Sánchez" i per fer "cessions als colpistes" a "canvi del poder". "Catalunya està igual o pitjor que fa un any amb Pere Aragonès", ha rematat.
D’altra banda, en un vídeo gravat i distribuït als mitjans de comunicació pel PP, el secretari general, Miguel Tellado, també ha comparat el mandat d’Illa amb el de Sánchez i ha assegurat que "el paral·lelisme és evident". "Estem davant de dues legislatures fallides, tant a nivell nacional com autonòmic, i estem amb dos presidents plegats completament a l’independentisme", ha afirmat Tellado en la gravació, amb la qual el partit ha esquivat la compareixença davant la premsa i les seves preguntes sobre l’actualitat política. L’alt càrrec conservador també ha recordat que cap dels dirigents no ha pogut tirar endavant uns pressupostos, informa Pilar Santos.
Respecte a l’aparició de Carles Puigdemont a Barcelona aquell 8 d’agost, el número dos dels populars diu que "només va faltar aquell dia l’Orquestra Municipal de l’Ajuntament" per rebre el president, perquè "el pal·li se’l va posar el socialisme", amb referència al fet que no va ser detingut.
